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訂票系統驚見「西門威秀影城」選項！威秀證實：即將重返西門

▲▼卡努颱風近逼，北北基今天全面停班停課，許多店家也順勢拉下鐵門不營業。威秀影城反其道而行維持營業，售票口前排了不少購票等看電影的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲威秀影城重返西門。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

西門町終於有威秀影城！臉書分享時事的「DJ金寶」貼出截圖，有網友在威秀影城的官網訂票，門市選項出現「台北西門威秀影城」，後面註記測試中，請勿訂票；此外，實際到威秀影城的104人力銀行查詢，確實有「台北西門威秀影城兼職服務員」的職缺，對此，威秀影城證實，「即將重返西門！」。

「DJ金寶」在臉書發文，「威秀即將回去西門町啦！」接著貼出一張照片，在威秀影城訂位系統中，影城選項中多出了「台北西門威秀影城（測試中請勿訂票）」的選項，104人力銀行也有在徵台北西門威秀影城服務員的職缺。DJ金寶直呼「我最懷念日新威秀的IMAX廳，其他廳沒進去過前就拆了」。

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對此，威秀影城在臉書宣布，「訂票系統洩蹤跡？！既然大家都發現了～小編我就直接說了，『影城一哥威秀影城～即！將！重！返！西！門！』」。至於影城地點並沒有透露太多，僅表示「他們（絕色、秀泰）都走了，我們回來了」。

▲▼威秀影城。（圖／記者鍾雨璉攝）

▲威秀影城重返西門。（示意圖／資料照）

消息曝光，許多網友期待威秀重返西門町，也猜測地點可能是喜滿客絕色影城的舊址，「西門關掉兩家影城還以為要沒落了，殊不知威秀回來啦！太開心了，但希望座椅也是新的」、「應該是絕色吧，他們裝修那麼久了，差不多要招募員工開始營業了」、「會不會是吃下秀泰即將停業的地方~不然就是原來絕色的地方吧」。

據了解，日新威秀於2007年8月3日正式開業，因租約到期，於2020年9月8日結束營業。此外，位於誠品生活西門的今日秀泰影城也傳出8月底將熄燈，公關表示「單純因租約到期，不予續約」。然而，西門町「絕色影城」2014年由喜滿客接手，2月卻突然宣布停業，不過「網銀國際影視」宣布接手西門町絕色影城，「期待很快就會重新與大家見面！」

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