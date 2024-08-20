台北被評最不適合步行城市！景點距離超遠　1日遊就耗掉1.5大麥克熱量

▲台北被評「亞洲最不適合步行城市」。（圖／資料照）

記者葉睿涵／編譯

最新研究顯示，台北因為景點分佈分散，遊客在一日遊中需要耗費更多時間和精力，步行的距離也遠超其他城市，而被評為「亞洲最不適合步行的城市」。至於「最適合步行探索的亞洲城市」則是阿拉伯聯合大公國的杜拜。

這項由線上語言學習網站Preply進行的研究，涵蓋了30個亞洲城市，使用人工智慧（AI）設計每個城市一天的步行路線，並計算了路線的總長度、步行所需的時間，以及遊客在完成一日遊後累積的總步數與燃燒的卡路里。

研究結果顯示，遊客在台北完成一天的旅遊行程，平均需要步行9.7英里（約15.6公里）。這相當於224分鐘的步行時間，約1萬9400步，燃燒近970卡路里，也就是說台北完成一日遊所消耗的熱量形同於1.5個大麥克的熱量。相比之下，其他城市如杜拜和新加坡的步行距離和時間則要短得多，使遊客在台北步行更具挑戰性。

台北的城市擴展和景點之間的距離是被評為不適合步行的主要原因。與台北一同被評為「不適合步行的亞洲城市」還包括了烏茲別克的首都塔什干、印尼的首都雅加達、印度的邦加羅爾，以及日本的大阪。這些城市的景點同樣分散，遊客需要長時間步行才能看完所有景點。

而被Preply列為「適合步行探索的亞洲城市」則依序為阿拉伯聯合大公國杜拜、柬埔寨金邊、越南胡志明市、亞美尼亞耶烈萬，以及新加坡等。