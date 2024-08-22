午後雷雨來襲「降雨熱區曝」　珊珊颱風撲日影響不小

記者蔡亞樺／台北報導

午後注意降雨，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（22日）指出，今日至周末受太平洋高壓勢力影響，晴時多雲，各地仍有熱對流發展，大台北盆地有短暫陣雨或雷雨機會，今年第10號颱風「珊珊」，趨向日本，對台灣無影響。

▲近期以午後雷陣雨型態為主，今午後大台北盆地有短暫陣雨或雷雨的發展。（圖／記者周宸亘攝）

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天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風「珊珊」形成，不會接近台灣，預估會往日本去，下周要前往日本的民眾需要多加注意，看來會是一個強度較強的颱風，影響應該不小。

▲珊珊颱風路徑潛勢預報。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書粉專）

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日至周末，台灣雖然受太平洋高壓勢力影響，早晚基本上為晴時多雲較穩定的天氣，不過高壓勢力還不足以抑制熱對流發展。

他說，午後受熱力作用影響，各地仍有熱對流發展機會，較局限於山區發展，不過由於中高層風向關係，大台北盆地亦有機會受山區熱對流擴散發展，有短暫陣雨或雷雨機會。

林孝儒提及，氣溫將持續高溫炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會，中午前後的高溫時段，儘量避免長時間在戶外活動，務必做好防曬措施並多補充水分，以防範熱傷害。

至於下周天氣，林孝儒說，太平洋高壓有短暫減弱的趨勢，加上台灣東部海域有微弱低壓活動跡象，整體午後熱對流的發展又將有增多發展的趨勢。

他表示，近期天氣變化不大，以午後雷陣雨型態為主，但熱對流降雨通常來得快、雨勢強、範圍小且時間短，這種短暫而劇烈的天氣變化，仍有一定的潛在危險，請勿掉以輕心，務必隨時留意天氣變化並做好應對措施。