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社會 社會焦點 保障人權

「賣場之狼」出沒熱點曝！瘋狂噴精+偷拍　硬碟查出海量裙底照

記者郭玗潔／台北報導

32歲鄒姓外送員經常出入於台北鬧區各百貨、賣場，鎖定年輕貌美的女子，從2022年以來犯下多起偷拍、性騷、公然猥褻案件，多次被受害人當場抓包，受害者包含未成年少女，警方也接連查扣鄒男4支手機，並在他的電腦主機內查獲海量偷拍照，多次作案中有8起遭法院陸續判處拘役40日到10月徒刑不等，仍無法阻止鄒男不斷犯案。

據了解，鄒男經常在台北中山區服飾店、美妝及生活百貨等公共場合，尋覓身材好的女子作為下手目標，甚至在暗巷尾隨女子襲胸，也曾在板橋、古亭的寶雅出沒犯案。鄒男除了趁年輕女子逛街或搭乘電扶梯不注意時，偷拍裙下風光，更多次趁女客人在賣場貨架前挑選貨物時，偷偷跟在後方打手槍，並藉機噴精在女客衣物上，行徑相當變態，犯後雖屢被警察移送法辦，依然死性不改。

判決指出，鄒男最早於2022年11月27日在台北H&M服飾店內，用手機偷拍女客人裙底，當場被女客人的友人抓包報警，法官審酌他因工作、交友不順，又無犯罪前科，依犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，犯案用的iPhone14 Pro也遭沒收。

不料鄒男後來接連犯案，2023年2月1日又趁搭乘電扶梯，偷拍女子裙底，被受害人發現報警，員警搜查鄒男住處時，在他的電腦主機中，發現大量女子偷拍照，鄒男也坦承早從2022年9月至此案，都有持續偷拍他人群下風光的習慣。

此外，鄒男還曾於2022年9月在中山區暗巷尾隨女子，趁機襲胸、摸下體。又曾將精液裝進噴瓶，跑到三創生活園區朝女子長褲噴射，去年9月還到中山區金興發、寶雅商場內，偷偷跟在穿制服及短褲的女客人後面打手槍，隨即將精液噴灑到她們身上，犯後辯稱因為女子香水太香、身材太好，才會受不了。直到今年鄒男仍有性騷、偷拍等犯行。

▼鄒姓外送員偷拍、性騷成癮，在百貨賣場對女客打手槍。（圖／畫面翻攝《社會事新聞影音》，下同）

▲▼外送員聞到女子香水味，一時受不了當場上演「手拉坏」戲碼。（圖／畫面翻攝《社會事新聞影音》）

鄒男於近1年多來，有8案分別依犯毀損他人物品罪、無故竊錄他人身體隱私部位、性騷擾、公然猥褻等罪，遭處拘役40日到10月徒刑不等，另毀損其中2受害人長褲、制服的部分，則和受害人達成調解。

▲▼外送員聞到女子香水味，一時受不了當場上演「手拉坏」戲碼。（圖／畫面翻攝《社會事新聞影音》）

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