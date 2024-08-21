　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）

記者曾羿翔／綜合報導

曾獲國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊男21日上午在臉書直播彈鋼琴，並寫下「最後一次直播」，隨後從土城住處墜樓。警消獲報後趕抵現場，但楊男送醫搶救後仍宣告不治。生前最後時刻，楊姓鋼琴師也在網上吐露淒涼身世，讓人看了不禁鼻酸。

楊姓鋼琴師寫道，他出生在一個不幸的家庭，父母經常吵架，媽媽酗酒，抽菸，爸爸患上了精神疾病，而他也因為有語言障礙，也就是俗稱的「大舌頭」，所以求學時期經常被霸凌，甚至到了高中還被男生性霸凌，但爸媽都不在意。

文章提到，他拼命練琴考進藝專，但高中時因為鋼琴彈不好，所以用身障生的身份進入新店高中，對他來說，高中三年，除了性霸凌，就是不斷的苦練鋼琴，直到大學全國第一名考進藝專，「諷刺的是北藝只給我61分」。

楊男指出，他在舞台上15年，去過馬來西亞巡演，去過日本拿過世界冠軍，也去過維也納金廳演奏過，甚至跟藝專合作過無數多的大製作，浮士德、以利亞、彌賽亞，甚至是舞蹈系的婚禮，「我特別感謝蔡永文院長，在我最落魄的時候給我提拔給我支持，然而還是有許多圈內人士不斷語言攻擊。還記得在高雄衛武營時，原先簡文彬總監要我排練杜蘭朵，結果練了半年，卻找了別人，說『目前不缺了』」。

楊男還提到，母親用他的名義貸款了1000萬買了大同莊園，要他承擔房貸，但信託了這個財產，導致他每天為了房貸，只能去跑白牌計程車，「我哭求媽媽解除信託，讓我輕鬆一點，她從原本五百萬，變成七百萬，甚至報警抓我。最後我什麼都沒有。」

楊男認為，身為一個藝術家，手沒了，就沒資格繼續待在舞台上。最後一場演出在法國餐廳，他和觀眾還有楊子雲、范可欽說「這是我最後一次演出」，感謝三重林老師曾經在他最困難的時候給了他一些錢讀書，也感謝南藝潘儀怡教授給他許多教導，「即便在妳心中我是一個不成材的學生。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

美媒：獨立參選人小羅勃甘迺迪　擬本周退選「聯手川普」

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

超愛擦地的傑克羅素犬　用力推動抹布模樣認真

社會熱門新聞

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

辱連千毅獄中幫「排毒」　高院判勾惡賠10萬

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

彰檢查緝綠能掃黑 赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

更多熱門

相關新聞

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

2023年才獲國際鋼琴大賽銀賞的新生代鋼琴家29歲男子，21日在臉書以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，隨即從土城住家墜樓死亡。有網友發現，一名嘲諷死者ˋ「笑你不敢」的網友，事後默默將臉書關閉。

明「處暑」！3星座財運大爆發

明「處暑」！3星座財運大爆發

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

點外送見1幕傻了！她掏500元小費：罪惡感好重

點外送見1幕傻了！她掏500元小費：罪惡感好重

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

關鍵字：

鋼琴師墜樓悲劇周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面