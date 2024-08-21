鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）



記者曾羿翔／綜合報導

曾獲國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊男21日上午在臉書直播彈鋼琴，並寫下「最後一次直播」，隨後從土城住處墜樓。警消獲報後趕抵現場，但楊男送醫搶救後仍宣告不治。生前最後時刻，楊姓鋼琴師也在網上吐露淒涼身世，讓人看了不禁鼻酸。

楊姓鋼琴師寫道，他出生在一個不幸的家庭，父母經常吵架，媽媽酗酒，抽菸，爸爸患上了精神疾病，而他也因為有語言障礙，也就是俗稱的「大舌頭」，所以求學時期經常被霸凌，甚至到了高中還被男生性霸凌，但爸媽都不在意。

文章提到，他拼命練琴考進藝專，但高中時因為鋼琴彈不好，所以用身障生的身份進入新店高中，對他來說，高中三年，除了性霸凌，就是不斷的苦練鋼琴，直到大學全國第一名考進藝專，「諷刺的是北藝只給我61分」。

楊男指出，他在舞台上15年，去過馬來西亞巡演，去過日本拿過世界冠軍，也去過維也納金廳演奏過，甚至跟藝專合作過無數多的大製作，浮士德、以利亞、彌賽亞，甚至是舞蹈系的婚禮，「我特別感謝蔡永文院長，在我最落魄的時候給我提拔給我支持，然而還是有許多圈內人士不斷語言攻擊。還記得在高雄衛武營時，原先簡文彬總監要我排練杜蘭朵，結果練了半年，卻找了別人，說『目前不缺了』」。

楊男還提到，母親用他的名義貸款了1000萬買了大同莊園，要他承擔房貸，但信託了這個財產，導致他每天為了房貸，只能去跑白牌計程車，「我哭求媽媽解除信託，讓我輕鬆一點，她從原本五百萬，變成七百萬，甚至報警抓我。最後我什麼都沒有。」

楊男認為，身為一個藝術家，手沒了，就沒資格繼續待在舞台上。最後一場演出在法國餐廳，他和觀眾還有楊子雲、范可欽說「這是我最後一次演出」，感謝三重林老師曾經在他最困難的時候給了他一些錢讀書，也感謝南藝潘儀怡教授給他許多教導，「即便在妳心中我是一個不成材的學生。」

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