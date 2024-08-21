男跌入食品加工機器！到職8天午休離奇消失　竟是遭「絞碎」變肉塊

▲馬來西亞瓜拉冷岳縣傳出驚悚命案，一名34歲男子才到油棕加工廠工作8天，卻疑似因失足掉入機器被絞碎成肉塊。（示意圖／非當事工廠／photoAC）

圖文／CTWANT

馬來西亞近日傳出一起駭人的工安事故，瓜拉冷岳縣一間油棕加工廠，有一名34歲男子才到職8天，午休後工廠同事找不到他，在傍晚約6點才在機器上發現男子的衣物和人骨碎塊。當地警方推判，死者是失足掉進機器，排除他殺，已列為猝死案調查。

根據《中國報》報導，馬來西亞瓜拉冷岳縣仁嘉隆的一間油棕加工廠，昨（20）日下午向警方報案，一名34歲男員工午休後不見人影，共事的員工表示，他晚男子1小時去休息，回到工廠發現油棕加工機器運作中，但不見有人在操作。

工廠負責人和員工四處尋找男子蹤跡，直到傍晚約6點，在加工機器運輸末端的油棕纖維上，竟有失蹤男子的衣物和人骨碎塊；負責人透露，該名男子在8月13日入職，才工作8天他竟不幸身亡。

當地警方表示，初步研判死者在操作油棕加工機器時，不慎失足掉落機器內，排除他殺可能，案件沒涉及刑事成分，故列為猝死案將進一步調查。

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