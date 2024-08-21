明「處暑」！3星座財運大爆發　這類人「有意外之財」快買彩券

▲「處暑」有三個星座財運非常旺。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

明（22）日就是24節氣的「處暑」，又稱為「出暑」，代表暑氣即將終止，但有些地方仍然高溫炎熱，所以又稱「秋老虎」。命理師點名3個星座，財務方面會有不同的影響和變化，晉升到另一個階段。

小孟老師星座塔羅牌之清水孟在臉書指出，處暑時節，氣溫慢慢下降，雨量逐漸減少，早晚溫涼，中午氣溫仍然很高。秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，俗稱「爭秋奪暑」，有3個星座將能因為氣候略有改變，而能產生不同的財務影響，包括天秤座、摩羯座和巨蟹座。

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TOP 3 天秤座

因為合作及人際關係帶來不少賺錢的機會，可能會發現，和朋友或夥伴在一起合作時，能賺到不小的財富。朋友和社交活動也會對財務狀況有幫助，可能會在這些圈子裡遇到一些貴人，他們會提供財務支持或投資機會，進而讓自己的理財能力和投資策略大幅提升，如此能更聰明地管理和增加財富。

財務上可能會有一些突如其來的變化，可能會帶來意外的收入，甚至獲得一些繼承的財產。這段時間，通過高等教育、旅行或國際業務賺錢的機會也會增加，如果有從事這些方面的計畫，財運會特別好。

TOP 2 摩羯座

工作和日常的事務，會帶來不少賺錢的機會，感受到能量滿滿，工作效率提高，這些都會直接轉化為更高的收入，而且也會在工作環境中找到更多發展的機會，讓財富穩步增加。此時若有機會出國或參與國際性的活動，這些經驗會帶來新的財源。

此時的直覺和洞察力會非常敏銳，能夠發現賺錢的好機會。這些是有利於在財務決策上做出更明智的選擇，可避開風險，增加收益。部份人的財務狀況可能會因為他人給予的支持而改善，這些支持可能來自於親密關係或合作夥伴。朋友和團體活動可能會介紹一些有利的投資項目或商業機會。

TOP 1 巨蟹座

賺錢能力和理財技巧會提升，將更懂得如何賺錢和管理財富，溝通技巧也會變得更加靈活，這對談判和商業交易非常有利，可能會帶來更多收入，還有可能發現自己在幕後工作或是秘密計畫中，獲得額外的財務收益。

某些偏財性質的活動，例如娛樂活動或投資彩券之類的，能夠帶來意想不到的財務機會，愛好和興趣可能會變成一個新的收入來源，或是在創意產業中找到賺錢的機會。當然，此時還可能遇到貴人，給予一些意外的財務支持和機會，讓財務狀況更上一層樓。

◎民俗說法，僅供參考。

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