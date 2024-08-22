許光漢入伍！爆成功嶺長官下「3大禁令」

▲許光漢無預警入伍，引起台韓粉絲熱議。（圖／翻攝自許光漢IG）



圖文／CTWANT

男星許光漢近年深耕海外，大票迷妹擁戴下躍升亞洲男神，在無預警入伍後更讓不少韓妹心碎滿地。許光漢經紀人證實他20日入伍，將服兵役1年；而有相關人士指出，長官已下達3禁令尊重許光漢隱私，也強調沒有特殊待遇。據悉，許光漢預計2025年8月19日退伍。

許光漢入伍消息近日在網上發酵，有知情人士透露他20日到成功嶺報到，正式入伍，預計服役1年；經紀公司21日低調回應，他正在服役中懇請外界給予他空間。據《中央社》報導，內政部役政司替代役暨社會韌性訓練執行中心證實許光漢在20日入營，為替代役基礎訓練第258梯次。

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訓練執行中心說明，許光漢入伍首日接受各項檢測均符合規定，受訓狀況正常也沒有特殊待遇，許光漢會先在成功嶺受訓21天，之後經甄選預計在9月9日起分發到其他單位服替代役。依照兵役法許光漢的服役役期為1年，倘若他就學時有接受軍訓訓練，可以折抵役期，未折抵的話，預計將於2025年8月19日退伍。

有粉絲不捨許光漢入伍，也有許多網友好奇許光漢入伍年紀，訓練執行中心也解釋，役男有學業、出國等原因，可申請暫緩服役，所以每梯次入營受訓的役男，年齡層涵蓋較廣。

在網上有自稱在成功嶺任軍職的民眾，透露自己和許光漢在同一個營區，本想幫朋友向許光漢索取合照，卻遭長官下達3禁令，不能要求許光漢簽名、合照和請他使出「招牌摸頭殺」。

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