陳佩琪看上億豪宅挨轟　謝龍介：時機不對、瓜田李下

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆上個月去看1.2億豪宅，被外界質疑，柯文哲似乎打臉自己提的「居住正義」主張。對此，國民黨立委謝龍介坦言，確實時機不對、瓜田李下，要懂的避嫌，早不看晚不看，等選後才去看，大家就會覺得不妥當。

▲謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲近期風波不斷，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年日前更爆料指陳佩琪，7月去看一戶要價破億元的房子。陳佩琪則回，因為想要兒子結婚，就到處晃晃看房子，「感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房」，但此舉遭轟「小草辛辛苦苦賺錢捐款，夫人閒閒沒事看房」。

謝龍介今天受訪時表示，時機不對、瓜田李下，要懂的避嫌，早不看晚不看，等選後才去看，大家就會覺得不妥當，但是陳佩琪本來說沒有，後來記者說柯文哲說有，他又改口說「有就有」，「天下父母心，疼子都是平常心」，此時此刻不宜。

另，針對柯文哲假帳案醜聞燒到現在，是否意味他政治生涯結束？謝龍介則認為不會，因為年輕人大部份喜歡柯文哲，就是喜歡他的直白，只要他把內部釐清，還是可以回來，如果他開始選擇掩蓋說謊，年輕朋友就會離他而去。