一條龍式服務京華城！　游淑慧曝公文重轟柯文哲：裁判兼教練

▲京華城舊址。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌圖利京華城高容積率，市議會調查小組召集人、國民黨議員游淑慧昨（21日）在臉書曝光內政部的回文，並拋出北市都委會768次會議紀錄載明了市府協助業者「轉彎」得利，痛批柯文哲濫用都委會，裁判兼教練，為京華城案一條龍服務。

游淑慧表示，柯文哲曾於2020年3月10日裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，以便市都委會研議。然而，根據行政院「各級都市計畫委員會組織規程」，都委會職掌有審議和研議之權，「審議是針對個案，研議應該是針對跟都市計畫有關的事項」。

游淑慧強調，正因為柯文哲當年的這個裁示，讓京華城當年訴求有機會超越司法訴訟，提前闖關進都委會，也因為這個裁示，讓北市都委會史上第一次為財團個案進行研議，讓都委會學者專家淪為私人個案輔導顧問角色。

游淑慧直言，在柯文哲的指示下，都委會先變成京華城的專家顧問，協助研議他們方案，待其研議案變審議案後，又由同一都委會進行審議，這出現都委會同時兼任教練與裁判的荒謬戲碼。

游淑慧說，在專案小組調查會議中，她就發現這個矛盾荒謬的問題，也和都發局前局長黃景茂有過激烈辯論，所以她堅持發文內政部尋求上級機關解釋，近日也收到內政部正式回文。

游淑慧提到，內政部的回文中明確說明，都市計畫之審議應為專業級且客觀公正。至關於第2條第9款之研究建議之範疇，宜以有助於都市計畫委員會審議之通案性事項為主，「不宜就非審議案件之私人申請個案予以建議或指導」，以維護都市計畫委員會之公正性，這正式打臉了柯文哲讓都委會、都發局、彭振聲為財團個案建議、指導、開會等，一條龍服務的荒謬。

「柯文哲是笨還是壞？」游淑慧說，京華城曾經告柯市府，而京華城敗訴了，柯市府卻立即協助京華城轉開容獎綠燈；更荒謬的是，都委會先是研議京華城正在訴訟中的「允建樓地板面積保障」的訴求，待訴求被高等行政法院駁回後，居然又變成無縫接軌要幫忙轉研議容積獎勵新方案，而這個容積獎勵新方案，居然是市府協助研擬出來的！這是笨還是壞？好不容易訴訟贏了，竟立刻幫業者想新路？

游淑慧指出，證據就在都委會768次會議中。這份都發局協助業者所提送的提案資料中，突然冒出新的方案四（容積獎勵方案），其中有一句話，「嗣經申請單位與市府都發局協商研擬方案四如後…」，原來京華城所提容積獎勵想法，並非自提，而是柯市府都發局與之協商研擬的結果！

▼內政部回覆北市議會京華城調查小組函文。（圖／翻攝台北市議員游淑慧臉書）

▲▼北市議會京華城調查小組發現，都委會768次會議出現柯市府裁判兼教練的鐵證。（圖／翻攝台北市議員游淑慧臉書）