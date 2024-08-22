柯文哲昔酸「靠爸住帝寶」今想為兒買豪宅　連勝文：不落井下石

▲連勝文出席《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期民眾黨主席柯文哲深陷假帳風波，又爆出老婆陳佩琪為了兒子去看1.2億豪宅，讓不少網友想起2014年市長選舉時柯文哲曾酸自己的選戰對手連勝文「靠爸住帝寶」的言論，如今迴力鏢又甩到自己頭上。國民黨副主席連勝文今（22日）被問及此事時表示，「柯先生不管是買房、賣房，甚至看房，只要不違法，我作為國民黨副主席這個身分，沒有任何興趣評論。」

被問到民眾黨的假帳風波狂燒不停，連勝文出席國民黨智庫舉辦的《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會，會前受訪時指出，國民黨沒有看到相關資料，也不知道民眾黨內部狀況是怎麼回事，因此無法就目前所知事情做評論。連勝文強調，自己也不是民眾黨審計人員，不可能知道內容為何，不了解的事實狀況下，不做任何猜測跟評論。

至於柯文哲昔日打權貴而成名，但現在卻被爆出老婆要為兒子購屋，在台北市兜轉看1.2億的房子，連勝文表示，柯文哲不管是買房、賣房，甚至看房，只要不違法，他作為國民黨副主席這個身分，沒有任何興趣評論。連也重申，國民黨中央黨部還有立院黨團不會落井下石，「這樣做法與我們風格不符。」

