轟柯文哲「家事黨事不分」　名嘴：想不清楚民眾黨就玩完了

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者陳家豪攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實、妻子陳佩琪借兒子人頭開公司等風暴，近日又傳出陳佩琪去看上億豪宅，引起爭議。對此，媒體人謝寒冰昨（22日）認為，這件事會被議論是因為「人設不符」，他呼籲柯文哲，應樹立規矩將「家事和黨事」分開，若是想不清楚這點，民眾黨就玩完了。

「現在是救亡圖存的關鍵時刻，不該再放眼未來而是導正過去的錯誤」，謝寒冰指出，民眾黨這波風暴，如果沒有大破大立改頭換面重新出發的話，2026現任的議員很多都會有危險，更不用說要遍地開花，縣市長也是想都不用想。他強調，現在的重點在於，民眾黨不要去想2026，應先把眼前的事情解決再說，若是無法解決或持續這樣的頹勢，2028就等著和時代力量一樣泡沫化。

謝寒冰強調，民眾黨非常嚴重的問題即為「家事與黨事不分」，他呼籲柯文哲，務必要樹立規矩分開這件事，應想辦法約束自己的家人，以後不要再對政治有任何發言，而且柯家人發言就算了，還時常與柯文哲不同調，解釋方式也不同，這樣一來會出大事。

謝寒冰認為，陳佩琪疼小孩理所當然，但不需要敲鑼打鼓昭告天下，他也不覺得柯家買豪宅怎麼樣，但是現階段去買豪宅不就是讓人難堪嗎？他提到，韓國瑜當時在選舉時，韓家軍「文山伯」連買一台二手賓士都被拿出來討論，遭控「開賓士不是庶民」，但事實上，文山伯具有一定財富。

謝寒冰嘆，「台灣政治就是如此」，前民進黨高雄市議員陳致中當兵時只是開一台豪車就被罵翻，也是因為「人設不符」的原因，一個人設一個感覺，每個政治人物既然立了人設，就該好好扮演，柯文哲告訴大家沒錢，號召小額捐款，那就不能穿金戴銀、花太多錢在一般人認為不該花的事務上，「柯文哲如果想不清楚這點，民眾黨就玩完了，若想清楚這點，未來也許還有希望。」