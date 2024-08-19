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南消四大推出全新Podcast節目　分享職業甘苦談與消防安全知識

▲台南市消防局第四大隊特別推出了一個全新的Podcast節目，這個節目將以輕鬆愉快的訪談方式，分享消防職業的甘苦談，並提供實用的消防安全知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊特別推出了一個全新的Podcast節目，這個節目將以輕鬆愉快的訪談方式，分享消防職業的甘苦談，並提供實用的消防安全知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了讓更多民眾能夠輕鬆獲得正確的消防安全知識，同時了解消防人員的日常工作和挑戰，台南市消防局第四大隊特別推出了一個全新的Podcast節目，這個節目將以輕鬆愉快的訪談方式，分享消防職業的甘苦談，並提供實用的消防安全知識。

隨著收聽Podcast的聽眾逐漸增加，這個節目旨在透過聲音媒介，讓民眾在上下班、運動或休閒時，都能夠輕鬆吸收消防知識，提升居家和公共場所的安全意識。

▲台南市消防局第四大隊特別推出了一個全新的Podcast節目，這個節目將以輕鬆愉快的訪談方式，分享消防職業的甘苦談，並提供實用的消防安全知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，「我們希望通過這個Podcast節目，讓更多人了解消防工作的辛苦和重要性，同時也能掌握到一些簡單易行的消防知識，保護自己和家人的安全。」

節目亮點包括：1、消防職業的真實面貌：消防人員將分享日常工作中的經歷、挑戰和感人故事，讓聽眾更了解這個職業的奉獻和努力。2、實用的消防安全知識：節目中將介紹各種實用的消防安全常識，如如何預防火災、家中應該配備哪些消防器材、火災發生時的應對作為等，幫助民眾提升自我保護能力。3、輕鬆有趣的訪談：節目邀請了多位消防人員，透過輕鬆愉快的對話，讓聽眾在不知不覺中學習到重要的消防知識，也可以窺知消防人員下班後的興趣及生活。

▲台南市消防局第四大隊特別推出了一個全新的Podcast節目，這個節目將以輕鬆愉快的訪談方式，分享消防職業的甘苦談，並提供實用的消防安全知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四大隊指出，這個全新Podcast節目將陸續在各大Podcast平台上架，歡迎大家訂閱收聽。想要了解更多節目資訊，請訪問我們的社交媒體平台(YouTube或是Sound On等，搜尋「消防聊天室」)。

消防局局長李明峯亦表示，消防人員不僅在火災和緊急救護情況下拯救生命和財產，平時也致力於推廣消防安全知識，幫助社區提高防災意識。我們相信，每個人都可以成為自己和家人的第一道防線。

▲台南市消防局第四大隊特別推出了一個全新的Podcast節目，這個節目將以輕鬆愉快的訪談方式，分享消防職業的甘苦談，並提供實用的消防安全知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市消防局戮力宣導各項消防安全資訊，目的在確保民眾有個安全的生活環境，希望民眾可以多多參與提升安全意識。

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