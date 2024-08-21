台南市義消總隊及消防之友會　聯合獎勉台南特搜隊通過國家重型搜救認證

▲台南市搜救隊於8月18日成功通過國家重型搜救認證，順利取得重型搜救隊伍資格，台南市義消總隊及消防之友會，21日晚上聯合獎勉相關人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市搜救隊於8月18日成功通過國家重型搜救認證，順利取得重型搜救隊伍資格，這一成就標誌著台南市在國際人道救援領域的重大提升，台南市義消總隊及消防之友會，21日晚上聯合獎勉相關人員。

台南市搜救隊由警消85名、義消特搜15名、台灣偵搜犬協會領犬員2名、土木及結構技師4名、醫護人員9名，總計115名參加認證。此次認證在國家救援機構進行，旨在檢驗和提升搜救隊伍的專業能力和實戰效能。台南市搜救隊在認證過程中，展現了卓越的專業知識和實戰技巧，成功通過所有測試和評估。

此認證的通過不僅提升了台南市在國際救援領域的聲譽，也為未來可能面臨的重型救援任務打下了堅實的基礎。台南市義消總隊及消防之友會表示，這一成就是全體隊員共同努力的結果，也是對他們辛勤付出的最佳肯定，同時為獎勉台南市搜救隊，在8月21日在台南市總理餐廳辦理慶功餐會並頒發獎勵金。

市長黃偉哲也親臨會場致意表示，這次通過重型搜救隊伍國家認證，是對消防局在救災救護工作上的肯定，除了承擔拯救大台南市民生命安全之責任，未來國外發生災害時，將與內政部消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證之搜救隊共同執行國際人道救援任務。

消防局長李明峯表示，重型搜救隊伍編組包括管理、搜索、救援、後勤及醫療五大分組，且要具備自給自足連續10天24小時不間斷的能力，並能執行倒塌或失效的重型鋼筋建築之破壞、切割等作為，此次消防局取得重型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，將持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以維持專業救援搜救能力。