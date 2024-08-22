霜淇淋買1送1！全家推5款椪糖新品　奶茶冰淇淋、紅茶啤酒開賣

▲全家聯名「有飲」，推出5款獨家「椪糖系列新品」，包括椪糖奶茶冰淇淋、椪糖紅茶啤酒、椪糖紅茶等。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

奶茶控、冰控、古早味愛好者必嚐！全家便利商店與人氣古早味手搖店「有飲」合作，推出「椪糖系列」5款獨家聯名新品，包括椪糖奶茶冰淇淋、椪糖紅茶啤酒、椪糖紅茶等，新品上市期間全系列「任選第2件6折」。此外手搖品牌「搖搖茶吧」也推出新品「4水果茶」第2杯7折；周末8月23日至25日限時3天，更有全家霜淇淋、杜老爺甜筒等消暑夯品「買1送1」，把握清涼和嚐鮮不可錯過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲全家聯名「有飲」，推出5款獨家「椪糖新品」，讓大家重溫古早味甜蜜。（圖／業者提供）

「全家」與「有飲」合作聯名，推出5款獨家新品包括：「椪糖奶茶冰淇淋」、「椪糖紅茶啤酒」、「椪糖奶茶風味法國酥」、「椪糖奶茶沖調包」及「椪糖紅茶」，讓大家重溫童年古早味的甜蜜記憶。

其中「椪糖紅茶啤酒」以傳統台南椪糖的焦香與錫蘭紅茶、麥芽香結合，濃郁茶感交織椪糖香氣，甜而不膩的風味，釀造出回味無窮的新滋味，為啤酒愛好者帶來全新的微醺體驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



而吃得到椪糖焦香的「椪糖奶茶冰淇淋」，以阿薩姆紅茶冰淇淋為基底，融合椪糖脆脆，獨特焦香風味及椪糖脆脆碎粒層次豐富，讓人一試成主顧。5款椪糖系列新品，即日起至9月17日上市期間，全系列「任選第2件6折」優惠。

▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」再推出新品「4水果茶」，9月17日前「全品項第2杯7折」。（圖／業者提供）

而看好手搖飲果茶人氣商機，全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」再推出新品「4水果茶」，嚴選台灣產地綠茶為底蘊，融合台農1號百香果濃郁香氣、酸甜適中的金鑽鳳梨、新鮮芒果榨汁，並添加蘋果丁增加口感，4款夏季時令水果，多層次果香和酸甜交織鮮果榨汁，是高溫消暑新選擇。全新「4水果茶」即日起至9月3日會員限定單杯特價59元，9月17日前搖搖茶吧茶飲「全品項任選第2杯7折」。

▲周末還有霜淇淋等消暑夯品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

周末消暑好康不只這些，全家也在8月23日至25日限時周末3天，推出「Fami!ce霜淇淋、杜老爺淇淋巧酥甜筒、黑松茶花一番煎茶、多喝水STAY COOL礦物質強氣泡水」4款夯品買1送1，把握周末小確幸清涼省一波。

▲指定飲料也享「同品牌同價位第2件6折、買3送1」。（圖／業者提供）



而FamiCollection古早味紅茶、伊藤園蘋果紅茶、法國沛綠雅氣泡天然礦泉水等指定飲料，即日起至9月17日也享「同品牌同價位第2件6折、買3送1」，9月1日前指定商品單筆消費滿688元，再送衛生紙兌換券。9月17日前，每周五六日持指定7大信用卡、悠遊卡、全盈+PAY，於實體店鋪消費，單筆滿300元(含)以上現折33元。

●7-ELEVEN 周末消暑優惠

▲7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原，周末限時3天買1送1。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN在8月23日至8月25日限時3天，也推出多款消暑優惠，包括霜淇淋、思樂冰，不限口味憑iCashPAY支付「買1送1」，酷聖石複合店的3oz系列冰淇淋也買1送1。「日系甜點飲品」和風葛粉拿鐵系列特大杯，嚐鮮價79元（原價90元）。

▲▼7-11超商在8月23日至25日，霜淇淋、思樂冰不限口味，憑iCashPay支付「買1送1」。（圖／業者提供）

其中7-11 近來神還原經典飲品「統一木瓜牛乳」，推出「木瓜牛乳霜淇淋」熱賣中，採用當季在欉紅肉木瓜汁，搭配優質乳源，融合出果香四溢、奶香濃郁絕妙口感，木瓜牛奶控必吃！

▲▼7-11超商周末門市優惠。（圖／業者提供）