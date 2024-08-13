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7-11神還原「統一木瓜牛乳霜淇淋」！限時3天「買1送1」

▲▼7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商霜淇淋戰開打！繼全家推出「是芭樂系」霜淇淋，木瓜牛奶口味也回歸後；7-ELEVEN也神還原經典飲品「統一木瓜牛乳」，推出「木瓜牛乳雪淋霜」，除了視覺上鮮橘色超吸睛，味覺濃郁更是賣點，8月23日～8月25日憑iCashPAY支付還享「買1送1」。

▲▼7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原。CITY CAFE推出「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」全新飲品，酷聖石複合店推出全新冰品「棉花糖樂園」。（圖／業者提供）

▲「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋。（圖／業者提供）

7-11表示，此次將許多人從小喝到大的「統一木瓜牛乳」神還原，首度變身成霜淇淋，採用當季在欉紅肉木瓜汁，搭配優質乳源，融合出果香四溢、奶香濃郁絕妙口感，每支售價49元，即日起使用OPENPOINT APP行動隨時取購買，享「10支390元」優惠；8月23日至8月25日更祭出憑iCashPAY支付「買1送1」，木瓜牛奶控必吃。

▲▼7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原。CITY CAFE推出「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」全新飲品，酷聖石複合店推出全新冰品「棉花糖樂園」。（圖／業者提供）

▲CITY CAFE推出全新飲品「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」。（圖／業者提供）

CITY CAFE也推出新品，期間限定20萬杯！包括「和風葛粉抹茶拿鐵」以福岡八女抹茶為基底，搭配黑糖葛粉凍，融合出日系和風道地風味。「和風葛粉焦糖瑪奇朵」則以太妃焦糖風味為主軸，加入增量黑糖葛粉，呈現濃醇迷人口感。

▲▼7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原。CITY CAFE推出「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」全新飲品，酷聖石複合店推出全新冰品「棉花糖樂園」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN酷聖石複合店同步推出全新冰品「棉花糖樂園」。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN酷聖石複合店同步推出全新冰品「棉花糖樂園」，使用美式經典棉花糖風味冰淇淋，拌入白巧克力脆片，以浪漫的藍白色調呈現夢幻視覺，棉花糖風味獨特基底冰淇淋入口化開，搭配白巧克力脆脆的雙重甜蜜口感。為讓消費者享受更多冰品樂趣還推出繽紛限定組合，將2oz藍色棉花糖冰淇淋搭配QQ熊軟糖、巧克力煉乳、奶香脆餅一起享用，視覺、味覺雙重享受，優惠組合價只要89元，清涼療癒必吃！

▲全家近來再度合作美食YouTuber千千，推出「芭樂系霜淇淋」，同步木瓜牛奶口味也回歸。（圖／業者提供）

全家便利商店則是攜手百萬YouTuber千千創立的美食品牌「水水灶咖」，推出清爽微酸的「是芭樂系」霜淇淋；而創下近2年銷售前三名的「木瓜牛奶」口味霜淇淋也將同步回歸，兩口味也可混搭吃。

「是芭樂系」，俏皮地以日文「素晴らしい(subarashi)」諧音命名，傳達優質、絕妙的特色，讓人一聽就想嚐鮮。選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味。

而回歸的「木瓜牛奶霜淇淋」，以台灣產木瓜汁融合濃郁滑順的牛奶，一口就能享受果香及奶香，喜歡木瓜牛奶口味的粉絲別錯過。

▲「木瓜牛奶霜淇淋」以台灣產木瓜汁融合濃郁滑順的牛奶，喜歡木瓜牛奶口味的粉絲別錯過。（圖／業者提供）

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關鍵字：

木瓜牛乳霜淇淋雪淋霜冰淇淋木瓜牛乳

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