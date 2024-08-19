全家開賣越南咖啡！8款越式美食「火腿麵包、牛肉寬粉」一次看

▲全家開賣越式咖啡！使用越南當地必喝G7調製。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商首見越式咖啡！全家Let's Café聯名越南當地必喝G7，推出超道地「越南咖啡拿鐵」，新品上市期間買還送保冷提袋。此外還有多款越式美食，包括火腿麵包、酸辣雞絲飯、牛肉寬粉等，8款全新風味特色輕食、主食、冰飲品，8月21日起上架開賣。

▲全家開賣8款越式美食。8月21日起上市。（圖／記者林育綾攝）

全家表示，看好台越文化頻繁交流，根據交通部觀光統計顯示，國人上半年至越南旅遊人數超過51萬人次，是民眾最愛造訪國家第4名，也位居東南亞之冠；而在台工作生活的越南朋友也為數眾多，新商品能以家鄉味緩解思鄉之情。

▲全家Let's Café與「G7 COFFEE」聯名，推出全新「越南咖啡拿鐵」。（圖／記者林育綾攝）

全家Let's Café與「G7 COFFEE」聯名，推出全新「越南咖啡拿鐵」，使用越南當地必喝的「G7 COFFEE」咖啡粉，加上越南高原區優質咖啡豆，加入糖、奶、冰三大配料調和，打造擁有濃郁炭燒咖啡香的「越南咖啡拿鐵」，入口濃香醇厚、滑順適口，8月21日至9月17日上市期間購買1杯，就免費贈送限量G7咖啡保冷提袋，數量有限，送完為止。

▲除了咖啡，還推出夏日限定「南洋ABC酷繽沙」。（圖／記者林育綾攝）

除了咖啡，還推出夏日限定「南洋ABC酷繽沙」，以東南亞火紅甜品「ABC冰」(Air BatuCampur 什錦冰)為概念， 結合冰沙、椰奶、花豆、煎蕊等東南亞食材，適合在炎夏來上一杯，口感層次豐富又沁涼消暑，每一口都能體驗到獨特的東南亞魅力。

▲傳統越式風味主食有「越式酸辣雞絲飯」、「越式牛肉寬粉」及「越式排骨飯」，酸甜風味解放食慾。（圖／業者提供）

越式美食方面，推出具有飽足感的主食，還有清爽無負擔的輕食商品，滿足多元需求。主食系列更分別呈現越南北、中、南地區料理特色，其中「越式酸辣雞絲飯」為越南中部的傳統主食，香烤雞絲搭配酸辣醬汁與配菜，開胃又有飽足感。

「越式牛肉寬粉」則參考越南的北部最經典菜餚越式河粉所研發，以甘甜清澈的湯頭搭配寬粉、牛培根肉片、豆芽菜等配料，每一口都酸甜回甘。「越式排骨飯」以香茅風味淋上越式甜醬汁的排骨為靈魂，搭配烘蛋、蘿蔔絲、花生等食材畫龍點睛，是口味偏甜的越南南部道地料理。

▲輕食部分推出「越式火腿麵包」、「涼拌越式麵沙拉」。（圖／記者林育綾攝）

輕食部分則推出「越式火腿麵包」，以冷食長堡為吃法，使用道地越式火腿搭配酸辣蘿蔔絲與小黃瓜，呈現十足越式風味。「涼拌越式麵沙拉」則使用青木瓜、紅蘿蔔、小黃瓜等配料，搭配義大利細麵與雞肉，拌入越式辣醬，層次豐富又開胃，適合夏天提振食慾。

▲還有仿越南烤肉飯開發的「越式酸辣雙肉雙手卷」。（圖／記者林育綾攝）

還有仿越南烤肉飯開發的「越式酸辣雙肉雙手卷」，酸辣醬與烤肉醬搭配青木瓜絲，配上雞絲與小黃瓜，清爽簡單、一人也能輕鬆完食。全家自8月21日起推出豐富越式鮮食商品，帶給消費者多元的異國美食體驗，免出國就可來趟越南美食之旅。

▲全家8月21日起推出8款全新越南風味特色美食。（圖／業者提供）

另外，OKmart 看好異國美食帶動的鮮食商機，攜手台北名店「紅豆食府」、網路神醬品牌「扒扒飯」強強聯名，將經典上海菜及結合招牌開胃醬料，開發出5款便利餐食，預計帶動全店鮮食業績2-3成。

▲OKmart攜手台北名店「紅豆食府」、網路神醬品牌「扒扒飯」強強聯名，將經典上海菜及結合招牌開胃醬料，開發出5款便利餐食。（圖／業者提供）

像是將經典上海菜飯，變身飯糰的「紅豆食府-上海菜飯三飯糰」，以鮮嫩蔬菜、培根製成碎粒狀，混合霧峰農會的香米，充滿米香與菜香，培根提供恰到好處的鹹，清爽不油膩。

「紅豆食府-海鮮豆腐煲」則是以經典豆腐煲裡，加入海味十足與蝦仁、毛豆及軟嫩豆腐鹹香搭配超下飯。「紅豆食府-蔥爆牛肉飯」以蔥段、洋蔥、牛肉快速高溫煮炒，讓肉片保持嫩滑多汁搭配白飯，口感鹹香入味超涮嘴。

▲OKmart攜手台北名店「紅豆食府」、網路神醬品牌「扒扒飯」強強聯名，開發出5款便利餐食。（圖／業者提供）

而與知名辣醬品牌扒扒飯聯手，結合號稱「最下飯辣椒醬」的經典商品「雙椒醬」，推出清涼消暑的「雙椒皮蛋拌麵」；接著「雙椒豬肉拌飯」則是白飯小偷代表，滑口的鮮嫩豬肉片，搭配台灣獨家超夯扒扒飯經典雙椒醬，拌一拌超涮嘴，搭配兩種不同蔬菜，吃飽的同時也兼顧營養均衡。