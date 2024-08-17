美式咖啡6杯188元「狂省112」！超商零食飲料優惠一次看

▲7-11咖啡、飲品推出優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

辛苦一周，趁周末滿足小確幸慰勞自己！各大超商紛紛推出零食、飲料、咖啡等優惠，民生用品也下殺，其中7-11即將推出中元檔期咖啡優惠，濃粹美式6杯188元，等於一口氣狂省112元，上班族、咖啡控可趁機買起來。

★7-ELEVEN

7-11周末超過25項商品下殺，像是人氣泰國Bento辣味魷魚、巧克力牛奶、新加坡鹹蛋黃魚皮等，多項零食飲料「買1送1」。生活用品像是國際EVOLTA鈦元素電池、蘇菲原生棉等，也有「買1送1」優惠。

▼7-11周末門市優惠。

8月18日～8月27日在「OPENPOINT行動隨時取」推出中元檔期飲品優惠，「CITY CAFE濃萃美式6杯188元」、「大杯冰燕麥拿鐵4杯188元」、「香鑽水果茶4杯188元」、「珍珠奶茶5杯188元」，每組平均狂省超過百元。

▼8月18日～8月27日在「OPENPOINT行動隨時取」推出中元檔期飲品優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家除了會員好康，還有周末「康康5優惠」都到8月18日。會員好康方面，多項商品「買1送1、買兩件更省」，像是現煮咖啡、手搖飲「第2杯10元」，而農心安城湯麵、味味一品麻辣豆腐麵通通「買1送1」。

「全家康康5」5樣5好康優惠，也推出蘇打雪糕、黑炫牛奶酷繽沙等買1送1。

▲▼全家周末優惠。點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月18日限時殺，多項飲品、零食、泡麵「買1送1」或「2件更省」，包括HiLife海洋深層水、人氣「農心辛拉麵、樂法蜂蜜醋等都是「買1送1」。

▼萊爾富周末優惠。點圖可放大。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart即日起至8月19日，推出OKCAFE季節限定「西西里咖啡」，單杯7折。聯名飲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」嚐鮮價 65元(原價75元)。

▲OKmart周末優惠。（圖／業者提供）

而因應中元檔期，還有指定糖餅享「買1送1」，包含：盛香珍濃草莓薄燒100g、盛香珍濃巧克力100g、盛香珍海苔鹽迷你蘇打餅150g、盛香珍椒麻迷你蘇打餅150g、Dr.Q蒟蒻葡萄口味190g、Dr.Q蒟蒻荔枝口味190g等。

★美廉社

美廉社即起至8月18日推出「大杯經典拿鐵買1送1」周末優惠，自備環保杯再省5元。

台南麻豆文旦，單顆35元。