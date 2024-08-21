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超商也能吃日本米其林！「烤飯糰茶泡飯」完美復刻　6款新品必嚐

▲▼全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

▲全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店看好「日料商機」，再度與重磅級殿堂聯名！首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」跨海合作，推出6款海味特色新品，包括日式佃煮風味飯糰、海味歐姆蛋飯、和風雙醬烏龍麵、minimore鹽味牛奶凍，還有鄉土日料「烤飯糰茶泡飯」也完美復刻，即日起至9月3日搭購原萃茶指定飲品還現折10元。

全家首度合作日本能登半島知名米其林餐廳「一本杉川嶋」，由主廚川嶋亨監製開發，以招牌「能登風味海苔醬」及「日本鹽」為核心，進行風味延伸，端出6款道地又具日本風情的鮮食，包括「牛肉芥末時雨煮飯糰」、「日式肉味噌飯糰」、「番茄奶油雙醬烏龍麵」、「能登風味海鮮佐紅黑醬歐姆蛋飯」、「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」與minimore甜點「鹽味牛奶凍」，在超商就能享用米其林美食。

▲▼全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

▲全家與日本石川縣米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

其中「牛肉芥末時雨煮飯糰」復刻日本傳統佃煮法，將香甜多汁的牛五花肉搭配芥末、生薑烹煮，道地和風滋味。「日式肉味噌飯糰」以雞絞肉搭配白味噌調配，並添加蔥花、海苔醬增添風味與香氣，獨特日式風味美味必嚐。即日起至9月3日，搭配指定飲品，享59元、69元餐促優惠，想吃日式早餐嚐鮮首選。

▲▼全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

▲「日式肉味噌飯糰」、「牛肉芥末時雨煮飯糰」道地和風，搭配指定飲料有優惠價。（圖／業者提供）

聯名主食更首推「能登風味海鮮佐紅黑醬歐姆蛋飯」，米飯添加海藻奶油醬，搭配番茄紅醬及海苔醬，撒上鮮蝦、花蛤、花枝豐富海鮮配料，讓味蕾感受濃濃海味。

「番茄奶油雙醬烏龍麵」則運用奶油、番茄風味醬料結合雞肉與海鮮，香濃又開胃。而「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」無論是烤飯糰加上炙烤帶皮雞腿肉直接吃，或倒入鮮甜清澈的昆布高湯變身茶泡飯都適合，更可加入清爽嗆辣的芥末醬，帶出第三種吃法。9月3日前購買「一本杉川嶋」聯名主食，搭購原萃茶系列指定飲品現折10元，在超商即可體驗正宗日式烤飯糰三吃。

minimore甜點則端出「鹽味牛奶凍」，將濃郁綿密牛奶凍添加藻鹽提升風味，吃一口就愛上，9月3日前購買Let’s Café中杯以上指定飲品，還享minimore甜點半價搭購優惠。

同時為應援日本能登半島震災重建工程，幫助民眾加速回歸正常生活，全家更將捐出部分聯名商品授權金，用於日本石川縣大地震災後重建、經濟復甦等公益活動贊助，共邀消費者一同應援。

▲▼全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

▲全家夯番薯17周年慶，今年再推2款新品。（圖／業者提供）

同步全家「夯番薯17周年慶」，今年再推2款新品，「夯總黑糖地瓜包」以在地台農57號番薯製成，現烤點心則推出「夯地瓜蛋塔」，酥脆紫薯外皮，內餡添加香甜綿密的地瓜泥，蛋塔控不可錯過。9月17日前搭指定飲品，享59元組合優惠。
 
即日起至9月17日，購買全家夯番薯，搭配4款指定飲品「牧場直送4.0無加糖濃醇優酪乳、義美無加糖高纖全豆豆奶、義美無加糖燕麥全豆豆奶、義美高纖堅果杏仁全豆奶」現折10元。

▼慶祝夯番薯17周年，搭配4款指定飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

★7-11合作名店熱炒

另外，7-ELEVEN自有品牌「Homeal」冷凍台式功夫菜，攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，獨家推出3款料理！將人氣台式熱炒「塔香風味炒花蛤」、「鳳梨糖醋肉」、「客家小炒」克服繁複的流程，變身小份量、包裝設計食感十足的冷凍餐點，搭配白飯只要79元，等於不到百元就能吃到主廚手藝的名店料理。

▲▼7-ELEVEN自有品牌「Homeal」攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，將3款人氣熱炒變身冷凍餐點，不到百元就能吃名店料理。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN自有品牌「Homeal」攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，將3款人氣熱炒變身冷凍餐點，不到百元就能吃名店料理。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN自有品牌「Homeal」攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，將3款人氣熱炒變身冷凍餐點，不到百元就能吃名店料理。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也引進多元比薩結構，除了與熱食品牌「開心食堂」與必勝客合作「必勝即享站」，更於近80間「哈燒專櫃」引進現烤「海鮮總匯比薩」，使用高達、切達、莫札瑞拉三種起司調味，搭配彈牙甜蝦仁、魷魚板、蟳味絲鋪底，滿滿鮮甜海味與濃郁起司香，即日起至9月17日全品項「任選第二件85折」優惠。

▲▼7-ELEVEN自有品牌「Homeal」攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，將3款人氣熱炒變身冷凍餐點，不到百元就能吃名店料理。（圖／業者提供）

▲7-11在80間「哈燒專櫃」引進現烤「海鮮總匯比薩」。（圖／業者提供）

冷凍則有自有品牌「御料小館海鮮披薩」、知名團購夯品一口馬可貝果比薩，還有天素地蔬複合店限定蔬素食者也可食用的蔬食比薩，提供出遊、午茶便利餐飲提案。

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