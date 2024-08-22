陳芳語吃烏龍麵tag店家讚「有全素真快樂」！網點連結嚇：出大事了

▲陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



記者施怡妏／綜合報導

日本麵食風潮席捲台灣，其中連鎖烏龍麵店「丸龜製麵」受到不少人的喜愛，陳芳語（Kimberley）日前到店內用餐，拍照片PO到IG上，tag店家大讚有提供素食餐點，不過卻發生大烏龍，標記成同名的保險套廠商「丸龜製套」，隨後陳芳語也將該則限動刪除，重發一篇更正過的，網友笑喊「太可愛了啦！」

有網友在Threads發文，貼出陳芳語的IG限動照片，陳芳語到丸龜製麵用餐，拍照tag店家寫下「真的很快樂！現在有全素的」，錯把「丸龜製麵」標記成「丸龜製套」，事後她刪除限動，重新再發一篇。

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不少網友笑翻，「丸龜製麵不排除提告」、「單看文字，邏輯好像是通的，隔著套子確實是素的」、「免費打廣告欸」、「剛剛看已經修正了，差點出事」、「瘋掉，也太好笑」、「可能留言區也被灌吧，她重發了欸」。

陳芳語之前曾透露，一開始是受到姊姊吃素的影響，讓她從小就有概念，在15歲時更看了一些保育動物類的影片，看到動物被傷害、虐待，讓她沒辦法吃肉，「我會有罪惡感，不希望別人用一樣的方式對待我或家人。」所以選擇吃素，至今長達15年。

據了解，丸龜製麵除了葷食外，也提供全素餐點，包括素食關東煮、素湯烏龍麵，吃素的朋友也可以品嘗到丸龜的美味，不過目前僅部分門市販售素食料理。

▼陳芳語標錯店家。（圖／翻攝自Threads）