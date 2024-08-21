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不是給她！男友第1次買衛生棉「帶去公司用」　職業曝全秒懂

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲工程師男友突然要買衛生棉帶去公司。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「他這樣，我該擔心什麼嗎？」一名女網友表示，下班跟男友一起去超市，對方卻突然要買衛生棉，令原PO一愣，因為男友以前從沒幫她買過，這是第一次主動說要買，但不僅很清楚要挑哪款，更怪的是買了不是給她用，「他說是要帶去公司放電腦旁邊。」貼文一出，就有不少人秒懂，紛紛笑點頭，引發熱論。

一名女網友在「我愛全聯-好物老實説」表示，「不是很懂為什麼工程師的電腦要放靠得住欸？關聯在哪？」說她在超市挑衛生棉時，男友突然堅持要買一款綠色的靠得住衛生棉。這令原PO瞬間冒出超多問號，「買衛生棉不是問題，但他以前從來沒有幫我買過衛生棉，這是他第一次主動說要買，而且還很清楚知道要買什麼。」

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對於這樣的行為，男方只說是「要帶去公司放電腦旁邊」，沒有多解釋原因，「只說講再多我也聽不懂。」最後原PO忍不住求問，「我只知道電腦要放乖乖，但他這樣，我該擔心什麼嗎…」

貼文吸引超過4千人按讚，就有網友秒看懂笑了，「電腦或機房不能食物啊（綠乖乖），放靠得住剛剛好，流量再大都不怕」、「靠得住真的列為機械守護神的行列了」、「科學的盡頭是玄學，而且這招是台灣神秘力量」、「靠得住綠色用意、用法、用途就跟乖乖綠色一樣」、「新的都市傳說來了。」

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