IG限動「1功能」回覆變公開！他當場社死：被抓到有其他曖昧對象

▲IG限動新增「超嗨留言」。（圖／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

IG時不時會推出新功能，就有網友指出，IG限動回覆居然變成公開！以為是傳給當事人看，結果直接被迫公開在限動的左下角，所有人都可以看到他回覆的內容，貼文曝光，有網友解釋這是「超嗨留言」，還有朋友因為此功能，被抓到有其他曖昧對象，還被所有人看到，直接社死（社會性死亡）。

有網友在Dcard發文，「IG的限動回覆變公開了」，貼出兩張IG限動的照片，底下的訊息框除了原本的橢圓框，還多了一個訊息的小符號，「我記得原本都是留言都會變成個人訊息，怎麼現在都變公開了？請問有人知道怎麼關掉它嗎？」

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貼文曝光，有網友解答這是「超嗨留言」，「超嗨留言就像貼文留言，是大家都能看到的，原本的是傳訊息至私人聊天室，都可以由使用者設定，要不要開啟」，可以兩個都開啟，也可以只開啟一種。

另外，也有網友分享悲劇的故事，「就是這模式，上次朋友跟前任出去吃飯拍限動，我直接回很靠北的話，這才社死」、「朋友就是被這個功能抓到有其他曖昧對象，還被所有朋友看到，直接社死」。

也有網友透露，「這功能出了之後，發現不能用超嗨留言回別人限動的，八九不離十就是對方退追你了」、「原始設定就是『你的追蹤對象』才能留言限時，所以如果對方沒調整設定，你發現你不能超嗨留言，那就是對方沒有回追你」。不過也有人指出，也許只是對方沒更新IG而已。