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《拳上》統神VS蹦闆「開賣5分鐘掃光」　網驚呆：沙發區1張3萬

▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

▲拳上2024記者會，統神（左）VS蹦闆（右）。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

《拳上2024》將於12月舉辦，主秀確定由統神及蹦闆出演，引起熱烈回響。就有網友發現，入場票開賣不到5分鐘就被掃光，連高達3萬元的沙發區也一票難求，忍不住驚呼「還真的有人買？」

網友在Dcard發文表示，《拳上 Tha Cage》票券開賣不到5分鐘就被掃光；而票種包括3萬元的「擂台沙發區」、2900元的「擂台地獄區」、1萬5的「擂台沙發區身障票」及1450元的「擂台地獄區身障票」。

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眼看1張3萬塊錢的票也被搶購一空，原PO驚呆直呼，「各位有看到價錢嗎？請問是要坐在擂台上看嗎，還是可以下去打？這比什麼韓團還誇張很多吧！甚至一下就賣完，買票的大哥可以冒個頭嗎？真的太好奇了。」

▲《拳上》統神VS蹦闆「開賣5分鐘掃光」。（圖／翻攝自Dcard）

▲3萬元的沙發區票也被搶光。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「應該是給親友的，有盤子買也是賺到這樣」、「網紅拳賽肯定有很多藝人開場，最前一排確實可以賣高一點，不過3萬確實誇張」、「感覺會比椅子難看，好歹椅子真的認真再準備」、「一票難求」、「賺爛了航航」、「一堆有錢人，對他們來說根本沒什麼」、「3萬對有些人來說還行吧，畢竟他們的對決算挺有話題性的，坐第一排還能增加點曝光度」。

另外，統神也在記者會上坦言，參與這次拳上原因有二，其一是他缺錢，第二個則是看到不爽的人就想扁他，「做人要天公地道、面對良心，我之前其實不知道蹦闆是誰，只知道他是 Toyz好友，不知道為什麼要突然挑起這個爭議，我現在扁不到Toyz就扁他。」

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