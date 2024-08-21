男不解「女生無法習慣月經？」　一段話爆論戰：每個月揍你試試？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近在Threads上看到不少有關月經的議題，這讓他不禁好奇「女性沒辦法習慣月經嗎？到底是有多痛苦？」這番話掀起論戰，大票女網友直呼，「每個月暴捶你的X七天，不知道你能不能習慣」、「沒有一種痛苦是可以習慣的」。

網友在Dcard發文表示，最近一直在Threads上看到「女性衛生棉是否需由政府補助」的議題，令他十分好奇，月經到底有多痛苦，「我知道身邊女性月經來的時候，偶爾會很不舒服沒錯，但這種不舒服是從國小、國中，一直到更年期之前都會持續經歷的，難道不會習慣嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

最後，他直言，「就我猜測應該是很難習慣吧！不然Threads上月經的議題也不會有這麼大的迴響，但就真的很好奇到底是多痛苦才會習慣不了？」

PO文釣出廣大女性網友，紛紛洗版回應「月經這種東西個體差異很大，有人極度痛苦，對於極度痛苦的事情，永遠習慣不了也很正常；中度痛苦或輕微痛苦的人，雖然是能忍耐，但很難不抱怨」、「不知道要怎麼習慣，畢竟每次月經來都很痛苦、很厭世，而且會讓我連續幾天都不想出門」、「想像一下一條濕答答的內褲穿在身上一個禮拜，大概就是這麼不舒服」、「月經就像路上的神主牌駕駛一樣，你總會學習到防禦性駕駛，但永遠不會習慣他們的存在」、「每個月都連續揍你肚子5天，你習慣就會不痛了嗎？」「痛覺不會習慣欸」。