卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

▲行政院長卓榮泰主持行政院國家永續發展委員會第36次委員會議。（圖／行政院提供）

文／中央社

行政院長卓榮泰21日主持「行政院國家永續發展委員會第36次委員會議」，他表示，為落實「2050淨零排放」目標，明年度中央政府已編列新台幣1161億元，並預計於2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能。

行政院昨（21）日發布新聞稿表示，這是卓榮泰上任後首次主持行政院永續會委員會議，他期盼大家發揮集體智慧，以積極行動、創新思維，為台灣「顧永續」，讓國家持續向前邁進。

卓榮泰表示，為因應全球氣候變遷，台灣以「2050淨零轉型」為使命，並於2023年公布施行「氣候變遷因應法」；行政院已公布「12項關鍵戰略」，明年度總預算更編列1161億元，較今年度成長21.6%，並預計於2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長的契機。

他說，政府將加速完成「強化電網韌性建設計畫」，以確保安全、穩定、永續的能源供應，協助百工百業落實淨零和綠色的產業雙軸轉型。

此外，卓榮泰說，總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎等三項任務，而行政院永續會則進一步擔任協調、分工、整合國家永續發展政策的重要平台，並推動落實跨部會、跨領域、跨主題的各項行動方案。

他並請內政部設法優先達成建築節能50%，以及其餘用電使用零碳再生能源，以實踐2050年淨零建築的目標。

卓榮泰表示，台灣已具備良好綠建築制度作為基礎，未來要朝向淨零建築目標繼續努力，包括，推廣智慧建築、綠建築、建築材料及建築營運減碳等，由公部門以社宅等公有建築帶頭推動，並引導民間力量跟進，帶動智慧建築產業成長，藉由公私協力，共同找出最符合台灣未來永續發展的淨零建築路徑，形塑淨零永續的綠生活。