避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

▲發言人陳世凱出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，此次歲入編列3兆1534億，較113年度增加4282億元；歲出編列3兆1325億，較113年度增加2806億元。總預算歲入歲出相抵賸餘209億，是自109年後首次編列總預算賸餘。行政院長卓榮泰指示各部會首長，務必確實掌握各項施政重點，主動與立法院朝野立委溝通，避免預算遭重大刪減、凍結。

卓榮泰說，近年來我國經濟穩健成長，稅收持續增加，財政體質改善，讓政府更有能力發展經濟、照顧人民。114年度總預算案歲入編列3兆1534億、歲出3兆1325億，預算規模創新高，歲入歲出賸餘209億元，這是109年後首次編列的總預算賸餘。

卓榮泰表示，此次預算編列具有宏觀以及可執行性相當高，未來將在預算規模下，進行明年度整體國政的施政，也向行政院同仁、副院長、秘書長、各位政委、各位首長、主計長以及主計總處所有同仁的辛苦表示感謝。

卓榮泰說，預估114年底，中央政府累計未償債務餘額將達到6兆8098億元，占前3年度名目GDP平均數28.6％，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定的上限40.6％，尚有相當大的空間及彈性，顯示政府推動施政的同時，仍致力維持國家財政的健全及韌性。

至於前瞻計畫部分，卓榮泰指出，114年度編列前瞻基礎建設特別預算第5期，是延續性執行，所納編的個案計畫書均須送立法院審議，請各部會務必於8月底前完成各項新興計畫的核定。至於前已通過的前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算，請各部會加速執行，達成提升基礎建設、促進地方發展及區域平衡的政策目標。

最後，卓榮泰提醒，後續配合立法院審議預算，請各部會首長務必確實掌握各項施政重點，部會計畫及預算編列內容，對外要能清楚論述說明，並主動與立法院朝野各黨團及委員溝通，避免預算遭重大刪減、凍結，影響國家發展以及人民的權益。