否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近來房市波動不斷，傳出財政部、金管會21日分別向八大公股行庫、民營銀行下令，全面清查是否有「限貸令」。對此，財政部國庫署長陳柏誠22日出席院會後記者會時否認，「銀行的授信貸款業務，都是依據央行或金管會相關法規辦理」；另外，他也提到，新青安貸款佔整體總房款餘額僅9.5%，政府有多元手段維持穩定，會密切關注交易狀況。

財政部國庫署長陳柏誠說，財政部沒有下令調查限貸令，銀行的授信貸款業務都是依據央行或金管會的相關法令規範辦理，從昨天央行的新聞稿看得出來，央行是本於業務，提醒本國銀行對於一些不動產的貸款，可以注意一下有沒有過度集中的問題。

陳柏誠指出，財政部是基於公股銀行股權管理關係，所以請公股銀行一定要遵守央行跟金管會的相關法令規定，同時也要應對一下央行如果有進一步指示的話，公股銀行要配合，所以央行的相關政策財政部予以尊重。

至於新青安貸款部分，陳柏誠說，新青安貸款佔新成貸的比例，看起來有達到超過半數的水準；但若以整體青安貸款佔整體國銀的總房款餘額來看，目前新青安貸款只有達到9.5%，「還不到10%，比例不是很高」。

陳柏誠強調，很多地方上漲的是「預售屋」，但新青安的對象是「成屋」，顯見一個政策會衍生其他效果的話，有關的因應對策政府也要多元處理。

陳柏誠說，就目前來看，內政部對於房地產的交易秩序是有在管理，如《平均地權條例》的部分，有針對預售屋做規範；至於財政部部分，房地合一稅、囤房稅這些屬於交易面的所得結果或持有不動產的稅賦負擔，財政部都有因應。金管會相關法令對不動產的集中貸放有規定30%，各個主管部會實施多元的穩定方式，政府有在密切關注。