行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

行政院今(22日)召開第行政院會，會中通過國家發展委員會彙編完成「行政院114年度施政計畫」，內容分為「年度施政目標及策略」與「年度重要計畫」兩大部分，共訂定205項施政目標及1,186項重要計畫。此計畫為下一年度行政院各機關施政主軸，更是總統賴清德首個年度施政計畫，深具國家發展的階段性意義與重要性，將逐步落實「國家希望工程」八大施政目標。

國發會表示，院會中通過國家發展委員會彙編完成「行政院114年度施政計畫」，將依據「預算法」第46條規定，於8月底前併同中央政府總預算案送立法院審議後，做為下一年度行政院各機關施政主軸。

國發會表示，「行政院114年度施政計畫」是賴總統任期首個年度施政計畫，深具國家發展的階段性意義與重要性，係行政院所屬30個機關衡酌國家發展需要，依據國家發展計畫及行政院施政方針編擬，以逐步落實「國家希望工程」八大施政目標。

國發會指出，計畫內容分為「年度施政目標及策略」與「年度重要計畫」兩大部分，共訂定205項施政目標及1,186項重要計畫。

▼行政院114年度施政計畫。（圖／行政院提供，點圖放大）

國發會提到，面對錯綜複雜且變動劇烈的國際局勢、AI時代的激烈競爭，「行政院114年度施政計畫」以「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康臺灣」、「均衡臺灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性臺灣，維護安全與和平」等為施政重點。

最後，國發會強調，行政團隊將以積極的行動、創新的思維，劍及履及，全力推動「國家希望工程」的各項政策與計畫，以實踐賴總統所揭示的「創新繁榮的臺灣、公義永續的臺灣、民主和平的臺灣」之國政願景。

▼行政院114年度施政計畫。（圖／行政院提供，點圖放大）