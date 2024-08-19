連珍羚寵粉幫簽名！一看網購平台「不知怎麼簽了」：尊重選手心意

▲連珍羚出席《台灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會排隊找明星、選手、名人簽名，通常都是想要收藏或紀念，然而，台灣「柔道女王」連珍羚卻在網購平台上發現，有人在販售她的簽名照海報、簽名板，讓她直呼，「這樣之後真的不知道要怎麼幫大家簽名了」。

連珍羚就在Threads上發文表示，8月15日幫大家簽名，是想感謝大家對他們的支持，而在簽名當下，雖然花的時間很長，但還是感動，且覺得值得。話鋒一轉，她也提到「但請大家拿到簽名的照片或是物品後，是否可以自己珍藏就好？」

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原來是連珍羚在網購平台上，看到有賣家以「影片為證，奧運選手簽名海報跟簽名板，羅嘉翎、戴宇軒、湯智鈞、彭名揚、連珍羚、丁華恬」為題販售選手簽名的東西，價格則是1000元。因此她也在文末呼籲，請大家不要把選手的感謝當成商業，不然以後真的不知道要怎麼幫大家簽名了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「把選手簽名直接拿來賣真的很不要臉」、「他們花了四小時簽名合照，不是要讓不肖人士拿去賺錢欸」、「其實可以統一簽個人已使用物品，然後不簽白紙，如果拍立得就簽有一起合照的」。

後來連珍羚也在留言處更新，她的經紀團隊已經有發訊息請賣家下架，對方也真的已經移除，「謝謝大家對於這件事情的關心，希望未來大家都可以更尊重選手的肖像簽名與心意」。