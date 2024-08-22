無號誌路口車禍多　屏東內埔警加強取締…2天告發51件

▲內埔警分局 執行無號誌路口取締勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局加強無號誌路口取締勤務，兩天來，已開單告發51起，部分民眾頻頻抱怨被開單，警方提醒他們，早就有這些規定，且事前都經過宣導，並告知駕駛朋友，這些路口危險的原因，「為了大家生命財產安全，才不得不開單」。

內埔分局統計，今年1月至8月中旬，轄內內埔、萬巒、泰武、瑪家等四個鄉鎮，共發生「無號誌路口」交通事故60件，「閃光號誌路口」交通事故12件，其中嚴重車禍案件佔4件，其中3件有一方是65歲以上長者。

內埔警方調查，較易發生交通事故的「無號誌及閃光號誌路口」共有12處，在內埔鄉6處：南寧路與民善路口、南華路與南華路186巷口、新東路與瀧觀巷口、里義路與明東路口、原勝路與原勝路4巷口、中林路422巷與聯通街口。在萬巒鄉4處：平和路與光復路口、佳興路與民生路口、營區路與信敏路口及建興路與東山路口。在瑪家鄉2處：中山路與自立路口及忠孝路與自立路口。

因此警方於19日早上8時起，加強執行無號誌路口取締勤務，到20日24時止，已開了51件，提醒用路人，遇到道路口有「停」字，就是要停下來，不然會有危險

內埔警方呼籲民眾，「無號誌及閃光號誌路口」易發生交通事故。尤其是65歲以上長者，騎機車經過「無號誌或閃光號誌路口」，一定要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序行駛，確保行車安全。另針對「無號誌及閃光號誌路口不停讓」及「闖紅燈」等違規告發外，也會一併檢查車輛有無懸掛假車牌。