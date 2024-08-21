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社會 社會焦點 保障人權

3車手跨區屏東超商提款　警盾牌破窗逮人！扣百萬+22張金融卡

記者陳崑福／屏東報導

王姓車手等3人從高雄市開車到屏東縣枋寮超商以金融卡提領詐得款項，屏東縣警局刑警大隊獲報後聯絡枋寮警分局，在超商內逮獲王嫌，欲逮捕車上李姓及周姓兩名嫌犯時，兩嫌企圖衝撞員警，經以盾牌打破車窗逮人，查扣107萬多元現金等證物，訊後依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署聲押禁見，溯源追查上游詐騙集團分子。

▲枋寮警分局逮獲王嫌3車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局逮獲王嫌3車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局逮獲王嫌3車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局逮獲王嫌3車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局於8月20日13時許接獲屏東縣刑大通報，疑似有提領車手駕駛自小客車由雙園大橋進入轄區內，立即通報線上警網實施攔截圍捕，並由偵查隊隊長陳賜明率領數名隊員，沿轄區金融機構及超商加強搜尋。

▲枋寮警分局逮獲王嫌3車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

13時30分於某超商前停車場發現該部可疑車輛，其中19歲王姓犯嫌下車，另名19歲李姓犯嫌及20歲周姓犯嫌在車上等候。

枋寮分局偵查隊員警先於超商內逮捕正在提款的王嫌，並通報在停車場埋伏的警力同時圍捕車內2名犯嫌，李、周2嫌見狀況不妙，竟衝撞偵防車企圖逃逸，員警立即以強制力2嫌拉下車壓制，當場查扣金融提款卡22張、現金107萬6100元、行動電話5支、1包K他命。

訊後依涉嫌妨害公務、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，3嫌都被羈押禁見，檢警並持續向上溯源。

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快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

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