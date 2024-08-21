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社會 社會焦點 保障人權

獨／北市3警「抓槍留毒」遭判刑　線民現身：餵毒叫我去生業績

記者黃宥寧／台北報導

遊走灰色地帶倒栽蔥！北市北投警分局偵查隊楊姓等3名偵查員，4年前按夏姓線民情資追查張姓通緝犯擁槍枝，卻將安非他命毒品塞進汽車排氣管內，叫夏民拿走。士院今審結，痛批3人行為有害國家刑事司法的進行，各判8月至4年有期徒刑。夏姓線民到庭聆聽判決後表示：「身為執法者還違法，這樣判太輕。」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏姓線民（右）不滿被北投分局偵查隊3名警員出賣，站出來告發。（圖／記者黃宥寧攝）

夏民代理人說，因為夏本身有吸毒，被北投警知道，故時常「以毒餵養」再要求生出業績提供情報。2020年8月間，楊、陳、江姓警員據他提供線索，前往新莊某停車場以通緝身份逮捕張姓男子，並起出貝瑞塔、仿金牛座手槍各1把及子彈10顆，另將查獲的安非他命跟俗稱「神仙水」液態毒品，藏在張嫌賓士車左邊排氣管內，再叫夏男去拿。

夏男線民身份不久後曝光，仇家得知他當「抓耙子」後，展開各種追殺，向警求助卻沒人理，根本不講武德，為了要自保，不得不向政風等單位舉報，最後在監察院介入下才展開調查，也確定夏男沒有拿到所謂的線民費。

代理人最後表示，「判太輕了！」，身為執法者竟然違法，說道義也沒道義，會回去整理資料，之後請檢方提起上訴。

▲▼ 楊定邦、江憲瑞、陳治中 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲楊姓警員遭判4年有期徒刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

先前法院審理時，楊指出，當時偵查隊長僅要求槍枝績效，毒品已達標，沒有要包庇任何人，只是不想增加工作量，自己任職北投分局6年，其中4年擔任帶隊官，績效總是擺第一，很後悔因為自己的消極，違背社會大眾對警察工作的期待「我是一個認真負責的警察」若法院最後認為有罪，希望從輕量刑，讓他能盡綿薄之力，為社會治安努力。

合議庭批3人均是具有調查犯罪職權的警員，卻不知恪遵法令，利用辦案職務上機會，故意隱匿證據，有害國家司法刑事司法的進行；楊員侵占安非他命毒品，有損警察風紀及執行職務廉潔性；楊、陳明知其等緝獲張嫌非法持有槍彈案件，是經由夏姓證人提供具體線報而查獲，卻在回覆新北地院函詢有關查獲該案情形時，不實登載是「張嫌自願被搜索」。

今宣判，依公務員隱匿刑事證據、侵占非公用財物、公務員登載不實文書罪共3罪，判處楊員應執行有期徒刑4年；陳員依公務員隱匿刑事證據、共犯行使公務員登載不實文書罪，應執行有期徒刑1年8月；江員依隱匿刑事證據罪，處有期徒刑8月，3人均褫奪公權1年至3年不等。

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