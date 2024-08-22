印度安德拉邦製藥工廠爆炸　至少17死40傷

▲印度南部製藥工廠爆炸。（圖／翻攝自X）



文／中央社

一座位於印度安德拉邦（Andhra Pradesh）的製藥工廠21日發生爆炸，已知有17人喪命，另有40人受傷，由於可能還有遺體埋在火場廢墟中，死亡人數恐將持續攀升。

「印度人報」（The Hindu）指出，安德拉邦納卡帕爾萊縣（Anakapalli）阿楚塔普拉姆經濟特區（Special Economic Zone at Atchutapuram）生產化學物品和醫藥原料的Escientia先進科學公司（Escientia Advanced Sciences Private Ltd.）工廠發生爆炸，造成至少17名工人死亡。

這場爆炸的衝擊力之大，讓一些工人的肢體被炸飛，當地也遭濃煙吞沒。由於4層樓高的建築陷入火海，搜救人員擔心仍有工人的遺體尚未挖出，因此確實的死亡人數恐怕還會再往上加。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指，當地警局首長狄皮卡（M. Deepika）說：「救援行動仍在進行，死亡人數可能會再上升，另有40人受傷。」

起初有報導指爆炸的是工廠內的反應爐，但安德拉邦阿納卡帕爾萊縣（Anakapalli）行政長官克瑞希南（Vijaya Krishnan）指，爆炸發生在反應爐現場，但爆炸的並非反應爐，實際爆炸的來源有待確認。

警方目前推測，這可能是起因為電力問題引發的火災。

印度新聞信託社（PTI）提到：「工廠有381名員工，分兩個班工作。爆炸發生在午餐時段，因此現場的工作人員較少。」

「今日印度報」（India Today）報導，搜救人員表示，困在火場當中的13人已獲救。