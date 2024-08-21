實習女遭姦殺慘死醫院　「無休息室、廁所男女共用」成印度女醫夢魘

▲印度實習女醫遭性侵殺害，醫師憤怒上街頭。（圖／路透）

文／中央社

對28歲印度女醫師拉迪卡（Radhika）來說，拯救生命是她從小的夢想；但1名同事遭到殘忍姦殺後，她自己的人身安全也成了最大隱憂。

法新社報導，拉迪卡任職的東部城市加爾各答（Kolkata）國營醫院，本月稍早發生31歲實習女醫師遭性侵後謀殺，血淋淋遺體陳屍院內的事件，引發眾怒。

警方已逮捕1名男性凶嫌，但這起案件引發的怒火，主要聚焦在沒有一套可讓女性醫師安心工作的配套措施。這不僅引發示威，還掀起醫護人員罷工潮。 拉迪卡在加爾各答R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R.G. Kar Medical College and Hospital）表示：「就在事發前的2天，我還在醫院值夜班。」她說，被害人的行為「是我們人人都會做的。也就是只要有時間有地方，能休息就休息」。

受害人的姓名並未公開，但被抗議人士稱為Abhaya或「無懼」的這名女醫師，陳屍在這間教學醫院的會議室裡，暗示她可能在長班值勤期間，在那裡休息片刻。 不願透露本名的拉迪卡告訴媒體，在印度，這類工時超長且幾乎沒有任何用餐休息時間的工作環境，其實並不罕見。

她說：「被害者可能是我們之中的任何一個人，而且我們每個人仍舊面臨這樣的風險。」 根據慈善組織Dasra的數據，印度醫師有近30%為女性，護理人員的女性占比則達80%。 而在印度，攻擊女性醫護人員的案例屢見不鮮。

醫院不僅沒有設置閉路監視器，也不會檢查訪客是否攜帶武器。 更糟糕的是，筋疲力竭的醫師沒有專用休息室，只能找到地方就睡，無論是椅子還是地板，抓到機會就休息。

此外，雖然有醫師專用廁所，但是男女共用，有些廁所甚至無法上鎖。 拉迪卡說，有次她休息的時候，2名男性突然闖入她所在的房間，「我真的嚇壞了」。

惡劣的衛生環境，包括男女醫護人員經常共用馬桶，都顯示出相關單位未善盡提供基本基礎設施之職。

拉迪卡說，這對月事來潮的女性而言，尤其讓人困擾。 在南部克勒拉邦（Kerala）城鎮錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram），1名女醫師表示，她的同事每天都面臨暴力威脅，從言語侮辱到肢體騷擾都有，「真的是沒完沒了」。

儘管自身安全還是個大問號，但拉迪卡對自己的未來毫無疑問，「我會繼續努力，繼續在醫療業服務」。