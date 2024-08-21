印度幼兒園2女童遭性侵！　「清潔工下毒手」掀眾怒癱瘓交通

In Badlapur, a shocking incident at a renowned school, where young girls were subjected to sexual assault, has triggered widespread outrage among citizens. On Tuesday, protesters gathered in front of the school, voicing their anger against the administration and demanding that… pic.twitter.com/m6KgX8tmwC — Pune Mirror (@ThePuneMirror) August 20, 2024

文／中央社

繼一名女醫遭性侵並殺害，引發全民抗議、醫護罷工後，印度再傳重大性侵案。兩名才在念幼兒園的女童遭園內清潔工性侵引發公憤，抗議民眾甚至癱瘓案發學校附近的鐵路交通。

▲幼兒園女童遭性侵，引發眾怒。（圖／翻攝X）



「今日印度報」（India Today）報導，示威群眾昨天在孟買近郊的巴得拉普爾（Badlapur）火車站發動抗議，人潮大量湧入，讓該站的鐵軌上擠滿人，當地的火車也完全停駛，直到約10個小時後才恢復通車。

今日印度報引述警方說法報導，兩名分別才3歲和4歲的女童，13日在園內廁所慘遭毒手，距「達米妮案2.0」爆發僅隔數日。由於這起事件引爆大規模抗議，園方已將園長、班導師、女助教停職。

Public Protest at Badlapur Station

After 2 Nursery kids face alleged sexual assault by male attendence.



Have you seen a single tweet about this by Mr Sinha & Rishi Bagree?pic.twitter.com/9l1khgWyOh — Ductar Fakir 2.0 (@Chacha_huu) August 20, 2024

印度時報（Times of India, TOI）指出，這起事件是其中一名受害者將遭遇告訴祖母，才讓歹徒的暴行曝光，這家人與另一個女孩的父母談到此事，才發現他們的女孩也開始害怕上學。

兩家人帶著年幼的孩子去做身體檢查後，醫生證實兩名女童受到性侵。

被害者家屬對警方處理態度不滿，稱警方在他們報案超過12小時後才做第一手資訊報告（First Information Report, FIR），那是印度警方接獲報案後初步做的蒐證文件，也是立案偵查的第一步。

印度國家保護兒童權利委員會（National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR）主席卡農戈（Priyank Kanungo）稱園方態度消極甚至試圖吃案。

包含一名高級警官在內的3名警察，因涉嫌在調查時怠忽職守，已遭政府下令停職。

印度9日才傳出一名女醫遭性侵後殺害，在全國各地引發引爆抗議活動，全印度醫護人員也發起罷工24小時，整起事件受到全印度、甚至全世界矚目，因此被稱為「達米妮案2.0」。

2012年印度發生一起駭人聽聞的事件，一名23歲女大生在新德里的公車遭6名男子毆打並性侵，最後傷重不治，那起引發全球關注印度性侵問題嚴重的事件，便是知名的「達米妮案」。