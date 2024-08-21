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印度幼兒園2女童遭性侵！　「清潔工下毒手」掀眾怒癱瘓交通

文／中央社

繼一名女醫遭性侵並殺害，引發全民抗議、醫護罷工後，印度再傳重大性侵案。兩名才在念幼兒園的女童遭園內清潔工性侵引發公憤，抗議民眾甚至癱瘓案發學校附近的鐵路交通。

▲幼兒園女童遭性侵，引發眾怒。（圖／翻攝X）

▲幼兒園女童遭性侵，引發眾怒。（圖／翻攝X）

「今日印度報」（India Today）報導，示威群眾昨天在孟買近郊的巴得拉普爾（Badlapur）火車站發動抗議，人潮大量湧入，讓該站的鐵軌上擠滿人，當地的火車也完全停駛，直到約10個小時後才恢復通車。

今日印度報引述警方說法報導，兩名分別才3歲和4歲的女童，13日在園內廁所慘遭毒手，距「達米妮案2.0」爆發僅隔數日。由於這起事件引爆大規模抗議，園方已將園長、班導師、女助教停職。

印度時報（Times of India, TOI）指出，這起事件是其中一名受害者將遭遇告訴祖母，才讓歹徒的暴行曝光，這家人與另一個女孩的父母談到此事，才發現他們的女孩也開始害怕上學。

兩家人帶著年幼的孩子去做身體檢查後，醫生證實兩名女童受到性侵。

被害者家屬對警方處理態度不滿，稱警方在他們報案超過12小時後才做第一手資訊報告（First Information Report, FIR），那是印度警方接獲報案後初步做的蒐證文件，也是立案偵查的第一步。

印度國家保護兒童權利委員會（National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR）主席卡農戈（Priyank Kanungo）稱園方態度消極甚至試圖吃案。

包含一名高級警官在內的3名警察，因涉嫌在調查時怠忽職守，已遭政府下令停職。

印度9日才傳出一名女醫遭性侵後殺害，在全國各地引發引爆抗議活動，全印度醫護人員也發起罷工24小時，整起事件受到全印度、甚至全世界矚目，因此被稱為「達米妮案2.0」。

2012年印度發生一起駭人聽聞的事件，一名23歲女大生在新德里的公車遭6名男子毆打並性侵，最後傷重不治，那起引發全球關注印度性侵問題嚴重的事件，便是知名的「達米妮案」。

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