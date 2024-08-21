1歲嬰「誤把蛇當玩具」抓起來活活咬死！　印度媽媽一看嚇瘋

▲1歲男嬰把蛇當成玩具，竟然抓起來活活咬死。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）發生離奇事件，一名年僅1歲的男嬰在家玩耍時，把碰巧經過的蛇誤認為「玩具」，不但整隻抓起來把玩，還把蛇活活咬死了，而他自己卻幸運地毫髮無傷。

WION報導，這起事件發生在比哈爾邦加雅縣（Gaya），男嬰母親發現，原本獨自在露台上玩耍的兒子，身邊赫然出現一條蛇屍，嚇得帶孩子直奔醫院。幸好醫護人員表示，男嬰身體非常健康，那條蛇也沒有毒性。

男嬰母親受訪時，一邊抱著驚險倖存、滿臉懵懂的男嬰，一邊展示蛇屍照片，可見其深色細長的身軀，有一部分嚴重凹陷受損。

Boy from Bihar bites snake to death. Doctors declare him safe. Snake association demands justice. pic.twitter.com/6xjErC7f5H — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) August 21, 2024

不過，這已經不是比哈爾邦第一次發生類似事件。今年7月，當地工人洛哈爾（Santosh Lohar）準備睡覺時，突然遭到毒蛇攻擊，未料他竟持武器攻擊毒蛇，再用嘴巴撕咬，最終導致毒蛇傷重身亡。洛哈爾送醫治療後，很快恢復健康，沒有生命危險。