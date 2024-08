1歲嬰「誤把蛇當玩具」抓起來活活咬死！　印度媽媽一看嚇瘋

▲1歲男嬰把蛇當成玩具,竟然抓起來活活咬死。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度比哈爾邦(Bihar)發生離奇事件,一名年僅1歲的男嬰在家玩耍時,把碰巧經過的蛇誤認為「玩具」,不但整隻抓起來把玩,還把蛇活活咬死了,而他自己卻幸運地毫髮無傷。

WION報導,這起事件發生在比哈爾邦加雅縣(Gaya),男嬰母親發現,原本獨自在露台上玩耍的兒子,身邊赫然出現一條蛇屍,嚇得帶孩子直奔醫院。幸好醫護人員表示,男嬰身體非常健康,那條蛇也沒有毒性。

男嬰母親受訪時,一邊抱著驚險倖存、滿臉懵懂的男嬰,一邊展示蛇屍照片,可見其深色細長的身軀,有一部分嚴重凹陷受損。

Boy from Bihar bites snake to death. Doctors declare him safe. Snake association demands justice. pic.twitter.com/6xjErC7f5H