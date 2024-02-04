享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

▲享受滿滿情人節氛圍，福容桃園推快閃限定住房專案。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

西洋情人節即將到來，想和另一半度過一個難忘又有儀式感的情人節嗎？福容大飯店桃園店2月13，14推出快閃「情人節愛你久久久久」住房專案，入住全館最高、最大26坪福容套房，享情人節精選紅酒一瓶、浪漫情人蛋糕、香皂玫瑰花束及愛心手工泡澡球，每日限量一間，預訂要快！

▲玫瑰花茶酥。（圖／福容桃園店提供）

福容大飯店桃園店3日表示，今年西洋情人節適逢年假最後一天，難得的休假日不妨到桃園走走，入住桃園藝文特區星級福容桃園，熱鬧的藝文特區精品文藝特色店家林立，滿足逛街購物的需求，還可在夜晚時分浪漫散步至全台最美桃園總圖，感受摩登高樓環繞的都市美景。

福容桃園店特別於2月13、/14推出兩日快閃「情人節愛你久久久久」住房專案，專案獨家入住福容桃園唯一一間頂級「福容套房」，福容套房位於館內客房樓層最高的15樓，26坪的寬敞空間內含獨立臥室、客廳及用餐空間，配備有按摩浴缸的主臥室衛浴及獨立客用廁所，是招待重量級外賓的唯一首選，並貼心提供浪漫情人蛋糕、香皂玫瑰花束及愛心手工泡澡球、還可於客房內享用兩客「淮揚宴」情人節套餐，淮揚宴由國宴主廚精心研發，以龍膽石斑、鮑魚、烏魚子等珍貴食材，保留濃而不膩的菜系特色，推出8道精選菜餚，由專人服務於客房內享用，感受不被打擾的浪漫用餐時光！

專案售價19,999，每日限一乙間，另外、福粵樓也於2/14情人節當天推出拍照打卡活動，只要情侶或夫妻檔完成任務，就贈送主廚特製「玫瑰花茶酥」乙份，就是要讓全天下情人們享受滿滿的情人節氛圍！