福容桃園獲頒第四屆國家企業環保獎　即起推環保綠生活住房專案

▲福容大飯店桃園店董愛珠駐店總經理，代表授領由環保署張子敬署長頒發的銅級獎。（圖／福容桃園提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022「第四屆國家企業環保獎」評選15日出爐，福容大飯店桃園店榮獲非製造業組銅級獎肯定。駐店總經理董愛珠於受獎典禮中表示，福容桃園店連續8年獲得產品碳足跡認證標章、獲頒環保署銀級環保旅館標章、節能減碳行動標章、經濟部水利局節水優良等肯定，長年推廣環保綠生活，深受肯定。

▲募集員工及顧客舊書，提供給需要的人。（圖／福容桃園提供）

董愛珠表示，福容桃園店致力推廣環保政策，計畫性的逐步汰換館內老舊設施，採用省水及節能設備，3年共省下15,761度水、減碳量8.3噸，一年節省用電86,953度 ，減碳量45.9噸，成效斐然。

▲員工將舊衣拆剪回收再利用。（圖／福容桃園提供）

此外，員工響應綠色辦公、推廣節約用水、回收紙再利用、多使用可重複性餐具及器皿，並定期參與鄰近社區愛護環境服務，舉辦二手書募捐、二手衣回收等活動，協助顧客將用不到的物品，提供給需要的人，落實經濟循環、舉辦小小惜食營活動，教導小朋友從小愛護食材；更積極參與民間及政府舉辦之公益活動及環保措施，如每年配合全球性的公益活動「關燈六十」，透過全館外牆及公共空間熄燈一小時，傳達節電理念，以自身做起。

▲桃園福容配合參與關燈60活動。▼福容桃園館獲頒第四屆國家企業環保獎。（圖／福容桃園提供）

福容桃園透過各項活動舉辦、專案的推廣，將節能環保理念推廣至每一位來店的顧客，即日起入住福容桃園，可選擇「環保綠生活」住房專案，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品；選擇一般住房專案亦可繳回未開封的備品，則可依住房人數兌換百元超商禮券，不僅省荷包還能減少廢棄物的產生！