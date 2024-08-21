台東凱米風災公共設施重建需2.4億　中央採即報即審加速撥補作業

▲台東縣凱米風災公共設施重建2億4千餘萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

公共工程會副主委陳為祥21日偕同工程會及中央相關部會，與臺東縣政府共同盤點公共設施災後復原所需經費，經台東縣府初估復原重建總經費約2億4606萬元，陳為祥表示中央各業管部會將採「即報即審」方式加速作業，讓實質工程施作與所需經費同步到位。

台東縣府於簡報時指出，本次災害主要集中於金峰鄉及達仁鄉，目前初估台東縣公共設施災後復建96件，所需經費約2億4千餘萬元，包含水利、公路系統、觀光、水土保持、農路及原民部落等工程類別，縣府今年度災害準備金雖有餘額，但已不足因應本次復建經費，須中央全力協助，縣府也補充說明還在同步勘災估損中，最終提報行政院協助金額仍在估算。

陳為祥表示，工程會於7月26日成立凱米颱風專案，提醒地方政府透過開口契約搶險、視情況啟動緊急採購，如災後公共設施復建經費不足報行政院協助；卓院長於8月初院會聽取各部會災情報告後，進一步責成工程會主動與地方政府溝通，提供最大協助，工程會隨即兵分三路，針對復建經費採「即報即審」原則處理，具時效性工程，縣府可先行提報，並及早啟動設計，讓實際施作與經費同時到位。

陳為祥也表示，目前氣候異常有常態化的趨勢，面對未來可能更大的天然災害，辦理復建工程時應妥為檢討致災原因，以多元的復建策略，提高公共設施的韌性，工程會在復建策略、經費需求、採購方式等都可擔任溝通平台，協助地方政府及早完成復建工程。

隨後一行人前往台東縣金峰鄉，偕同縣府、公所及水利署現勘太麻里溪金峰左岸二號護岸災損情形。經現場瞭解，致災原因應該是凱米颱風造成溪水暴漲，夾帶大量土砂，該段護岸位處轉彎段的衝擊面而遭沖毀。

對於縣府提出二個復建方案，陳為祥提醒復建方式應針對致災原因並配合太麻里溪的治理計畫，藉由專家學者及水利署的專業協助，尋求最妥適的方案，發揮復建工程有效性的同時，要避免對下游河段造成不良影響；另因汛期尚未結束，施工期間也要注意安全。