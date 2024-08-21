「網紅護理師」氣到哭！　宣布退出民眾黨

▲民眾黨資深黨員張喬瑜宣布退黨。（圖／CTWANT提供）

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近日台灣民眾黨主席柯文哲捲假帳風暴，黨內也出現互打情況，「柯粉」護理師、民眾黨資深黨員張喬瑜爆料，黨中央不准黨員發言，而「戰狼夫婦」陳智菡與許甫不閉嘴會死，她開嗆，「我個性很Ｘ掰，Ｘ掰到最後去挺民進黨也行」，21日凌晨，張喬瑜宣布退黨。

張喬瑜在臉書發文，「不囉唆，我張喬瑜宣佈退出台灣民眾黨，做回中間選民。」而她在留言區發長文，從7月底高虹安出事，她第一次氣到哭，之後黨內發生一連串事件，這次明明是他們自己先錯，卻還是要硬凹，「我身為369萬小草的一員，我有權講出我真心話，我也嚴正拒絕對飯桶黨公職的阿諛奉承。」

張喬瑜批，「從什麼陳智菡講錯9.6萬，到許甫發文說是講錯，是110元、960元，誤打成960000元，收據一貼出來，側翼笑跟找碴找了兩天，發票年份不對，許甫還可以凹成是110打完沒所以接著打960，才會變成96000。」

張喬瑜說，「對於黨內的製杖（智障）我真的是懶得再講了，黨內誰要什麼位子誰要鬥誰我真的沒興趣，講真的我沒要選舉也不屑拿一毛錢，我挺的人我就是免費的挺。」

張喬瑜指出，「陳智菡夫婦如果沒有這麼高薪，不知道會不會也對主席忠心，看來看去只覺得沒能力又拿高薪，假設你們把錢捐出去，我就信你沒錢領也是挺柯文哲主席。不要圍著主席不讓主席聽別人講話，要搞清楚，我們很多人是因為支持柯文哲才加入的。從7/26高虹安事件到今天8/21，算一算大概被黨的危機處理給氣哭了至少三次。算了，多說無益，反正我現在很確定的一件事就是我確定變回中間選民了。」

對於網友反過來檢討她，張喬瑜再發文嗆，「我知道我錯在哪了，錯就錯在我不該成為養大這群黨中央白癡的推手。黨中央現在若看到我張喬瑜這篇文，麻煩快點公告流程告訴我要怎麼退黨，不要只查得到入黨程序，我看不到怎麼退黨的步驟。廢話別多說，有本事就別犯錯。我會退黨，退黨後我在外面砲聲隆隆比較輕鬆。」

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