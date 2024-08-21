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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勸館長快逃！　柯昱安曝共事經驗：清楚木可怎麼賺無良生意

▲▼台北市政府發言人柯昱安澄清市府未與參選2020總統大選各陣營接觸。（圖／記者徐斌慎攝）

▲前柯文哲幕僚、前民眾黨文宣部主任柯昱安。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，前幕僚「小牛」柯昱安不斷於媒體批評柯文哲，遭到多次為民眾黨站台的「館長」陳之漢大酸，這麼會編故事，民進黨看到人才了？對此，柯昱安昨（20日）回應，大家各有政治立場很正常，但奉勸館長一句話「快逃」，很多事情，上了車就下不去，尤其是木可公司的爛帳，那些木可的高層，自己都共事過，非常清楚這些人是怎麼在賺無良生意，如果館長有需要，很願意坐下聊聊，兩人所觀察的有哪裡不一樣。

柯昱安於Threads表示，「館長啊，大家是好兄弟，確實好久不見了」，每次給館長請這麼多次便當真的很不好意思，因為真的好吃，所以每次到林口，三不五時都會順路去買一個便當來支持。

柯昱安說，「而你曾經支持過民進黨，我也曾經支持過民眾黨，大家各有政治立場很正常，所以要在直播上面罵我，都可以理解」。

柯昱安說，但真心奉勸館長一句話，「快逃」！很多事情，上了車就下不去了，尤其是木可公司的爛帳，跟所看到的端木正影片，完全是兩回事。

柯昱安透露，那些木可公司的高層，他都共事過，所以非常清楚這些人是怎麼在賺這種無良生意，館長有沒有發現，這一次除了訪談過的那些人，民眾黨裡面有誰敢真正為木可這間公司的所作所為背書？

柯昱安指出，正如當初館長反紅媒時，對柯文哲的親中言論很不爽，後來私底下聊到非常多柯真實的一面，館長也能認同，外面的濾鏡跟內部在看，其實是兩回事。

柯昱安認為，自己清楚現在館長必須對他做出批判，正如自己在電視上批判柯文哲一樣，而現在各自有相信的價值，但不管館長對他做出多少批判，對待好朋友就是相挺到底一句話。

最後，柯昱安強調，如果館長有什麼需要，都很願意一起坐下來聊一聊，自己所觀察的，跟館長所看到的，有哪裡不一樣。

▼「館長」陳之漢多次出席民眾黨活動，力挺柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲▼「館長」陳之漢到柯文哲新莊競總探班，並送上價值180元便當給民眾黨總統候選人柯文哲、不分區立委提名人黃國昌等人享用。（圖／記者袁茵攝）

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