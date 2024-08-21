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習近平見奧運選手　強調中國「拿乾淨的金牌」

▲▼習近平見奧運選手　強調中國「拿乾淨的金牌」。（圖／翻攝新華社）

▲習近平見奧運選手。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記、大陸國家主席習近平20日在人民大會堂會見巴黎奧運中國代表團的成員，並在致詞時特別提到，中國堅持拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，弘揚了體育道德風尚，贏得了廣泛尊重認可。

習近平表示，中國體育代表團的優異成績，既是中國體育事業發展進步的集中體現，也是中國式現代化建設成就的一個縮影，充分彰顯了新時代中國力量，「國運興則體育興、國家強則體育強。我國能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強，為體育競技訓練提供了先進科技支撐和堅實物質保障。」

習近平指出，中國體育代表團的優異成績，將中華體育精神和奧林匹克精神發揚光大，讓中華民族精神和時代精神交相輝映，生動詮釋了新時代中國精神，「賽場上，大家牢記黨和人民重托，『國家榮譽永遠超過個人』、『我的這塊金牌獻給偉大的祖國』等誓言擲地有聲，展現了祖國至上、為國爭光的赤子情懷。」

習近平強調，中國體育代表團堅持拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，弘揚了體育道德風尚，贏得了廣泛尊重認可，充分展現了新時代中國形象，「賽場上，大家遵守規則、尊重對手、尊重裁判、尊重觀眾，保持良好的賽風賽紀和文明禮儀，勝不驕、敗不餒，在競技上、道德上、風格上都拿到了金牌。」

習近平還說，新的奧運備戰週期已經開始，希望大家戒驕戒躁、再接再厲，提高訓練和比賽水平，揚長補短，加快人才培養，高質量做好備戰工作。

▲▼習近平見奧運選手　強調中國「拿乾淨的金牌」。（圖／翻攝新華社）

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