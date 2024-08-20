每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水名將全紅嬋在巴黎奧運以總分425.60分，蟬聯了奧運女子單人跳水10公尺台的冠軍，還成為中國奧運史上最年輕的三金王。全紅嬋近日在央視專訪上坦言，自己歷經發育難關，才體會到了陳芋汐備戰東京奧運的艱辛。

據《央視新聞》報導，全紅嬋表示，在備戰巴黎奧運期間，身高長了7公分，體重也增加了約7公斤，「我的年齡是正年輕，但是我的動作是沒有之前的好，之前很輕鬆，就很飄也是那種感覺，但現在站在台上，就覺得已經要碰到水了。」

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

全紅嬋說道，「陳芋汐那時（備戰東京奧運時）正在經歷發育期，可能跟我現在的情況也是一樣的，可能我還沒經歷的時候不太理解，但現在經歷了，就非常理解，就很痛苦。」為了因應身體的巨大變化，全紅嬋必須加大體能、力量的訓練，才能維持原有的技術，並提升動作穩定性。

全紅嬋表示，「我們每個人每天都要訓練七、八個小時，跳不好或被罵的時候，就很容易想哭，也想過很多次放棄，每天的訓練要怎麼堅持，今天練完了明天還來，是不是很累，這樣一天一天下去，所以也都會有這樣的想法，看我非常樂觀，但是都憋心裡，不輕易講出來而已。」

▲全紅嬋以425.60分的高分奪下巴黎奧運單人跳水10公尺台金牌；陳芋汐以420.70獲得第二名。（圖／路透社）

全紅嬋還強調，自己沒有將發育期的煩惱、痛苦全都告訴好友陳芋汐，「我們兩個都是跳台，我說給她，萬一咱倆都成那樣了，那誰都跳不好，這個金牌靠誰拿，不能被別的國家拿去。」

陳芋汐表示，挺過發育期後，除了增加訓練量之外，還需要控制飲食，維持有利於動作發揮的最佳體重，「我的話，通常是維持在42.5公斤左右，不是完全不能超過，確實那個上限應該是在43公斤左右，我每天都會站上體重秤10幾次，我用這些大量的時間去累積，去達成自己想要的東西（成績），這我覺得是比，『我想幹什麼就幹什麼，我想吃什麼就吃什麼』這種，收穫是意義更大，更高級的快樂。」

▲▼陳芋汐奪巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

陳芋汐談到自己先前的發育難關表示，「我那一段時間過得比較迷惘吧，我不知道是因為太久沒有比賽，還是說我真的是遇到生長發育的問題，就是會對自己產生一個懷疑，一天天練，一天天頂，就是堅持，我從小的夢想，我離它這麼近了，我可能再多努力一步，我再多走一步我就能夠到它了，我為什麼還不努力？」

陳芋汐也強調，「如果說我一直是第二，那我還不如不練，但後來再想想，我都沒有努力過，我怎麼知道不行拿第一呢，就再去試試。」

▲▼「嬋汐組合」在巴黎奧運雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分拿下金牌。（圖／路透社）

全紅嬋在巴黎奧運克服發育難關，被封為「天才少女」。她對這個稱號表示，「我覺得我跳好了，把訓練做好了那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單，其實這裡的每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們為每一位都是天才。」

全紅嬋表示，備戰巴黎奧運的心理變化，「剛開始就大家對我的看法，我非常在意，因為大部分的比賽自己都在輸，也比較難過，在這段期間自己其實每一跳都很緊張，因為大家對我的這種期望，就害怕自己做不到，還不如去換換思維，把這些東西都拋開，就算輸了我下次還可以再來，自己突然一下就想通了，也沒有那麼害怕了我覺得，自己為什麼要去想這些東西呢？也不是我自己能控制，也不是我能去管的東西，不如先做好當下的自己。」

▲陳芋汐與全紅嬋賽後相擁。（圖／路透社）

全紅嬋還分享，跟陳芋汐在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台結束後相擁，自己對陳芋汐說，「很棒，妳很棒。」陳芋汐則對她說，「妳也很棒。」

▲「嬋汐」好情誼。（圖／翻攝自微博）