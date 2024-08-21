北漂男掛「壓克力板車牌」被抓包　聽到「最重關1年」當場哭了

▲一名葉男懸掛自製假車牌被抓到，警方告知觸犯刑法，最重可關1年，讓他當場哭出來。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名33歲葉男因為沒去監理站驗車，結果被警方攔到扣牌，葉男竟異想天開，購買壓克力板貼上黑色膠帶，就這樣擺放在路邊，被員警發現後，告知葉男此舉已經觸犯刑法偽造特種文書罪，最重關1年，讓他當場哭出來。

大甲警分局說，后里分駐所員警日前巡邏時，發現一台轎車車牌「扁平、無立體感」，上前查看後發現車牌號碼是用貼紙製作，且查詢後發現車籍資料與該車不同，當場依道交條例移車保管，並通知車主葉男到案說明。

葉男說，自己從高雄隻身一人來台中工作，買了這台車齡10年的二手車代步，但因為工作忙，每年2次的驗車都忘記去，還有多張罰單未繳，被監理站註銷號牌，去年還被警方盤查到，當場扣牌。

葉男為了能繼續上路，他上網購買壓克力板、數字字母膠帶，製作一張假車牌懸掛在車上，企圖規避警方攔查，但是葉男此舉已經觸犯偽造特種文書罪嫌，被警方依法送辦，葉男得知恐怕得面臨最高1年有期徒刑，當場淚流，悔不當初。

警方強調，車牌屬特種文書，私下製作、販售偽(變)造車牌，觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處一年以下有期徒刑；使用偽造車牌上路，觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑，並依道路交通管理處罰條例第12條，可處新台幣3600元至10800元罰鍰。