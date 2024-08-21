慈濟宮百年龍柱被油漆炎上　修復師將花半年「棉花棒慢慢擦」

▲台中豐原大廟慈濟宮為年底建醮，先前請來彩繪師油漆百年龍柱，引起軒然大波，今宣布請來修復師談宜芳還原貌。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原慈濟宮將在11月舉行300年五朝建醮，廟方找來彩繪師把石製百年龍柱油漆彩繪，引起軒然大波，甚至有遭批「文化浩劫」，經廟方決議，確定要將彩繪消除，恢復龍柱原貌。今宣布找來台師大美術系博士談宜芳擔任修復師，要使用75%乙醇、75%丙酮濕敷，再使用棉花棒慢慢擦除，工期預計半年。

慈濟宮說，原因應進行建醮，依循各大廟宇通則修繕，廟內建築雖非法定文化資產，但願意接受批評並參採建議，才邀請談宜芳博士組成修復團隊，要還給龍柱原貌。惟11月就將舉行建醮大典，修復時間卻需要6個月，決定先使用大圖輸出遮蓋龍柱，12月中旬再開始修復，預計明年6月才會完工。

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▲▼談宜芳先前已經先嘗試修復，發現乙醇、丙酮效果良好。（圖／記者許權毅攝）



談宜芳說，龍柱是被使用龍泰303水性平光壓克力水泥漆塗裝，由於油漆師傅做工仔細、覆蓋良好，修復時間才需要拉長到半年。至於龍柱先前因色漆滲入石縫的問題，也會一併了解，並且處理石材風化斷裂等問題。

談宜芳表示，先前利用75%乙醇、75%丙酮當作溶劑，先以長纖維紙濕敷2分鐘，再用棉花棒輕滾帶走油漆，效果溫和有效，不會傷害石材，後續將以此法修復。

慈濟宮補充，此處委員會先前已經決定，由中區玉皇壇總理張順麗贊助，籌定2千萬進行修繕，此筆經費包含廟宇整理修繕，不僅是龍柱，相關費用後續皆會透明公開。