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社會 社會焦點 保障人權

台中男火警跳樓逃生摔死！重摔馬路畫面曝　好心人急撐傘

記者許權毅／台中報導

台中市北區篤行路今日中午發生一起火警，一名43歲李男承租一棟公寓3樓，房內不明原因起火，李男疑似情急之下逃生，自3樓墜下1樓。有好心民眾發現，趕緊撥打119、撐傘避免李男曝曬太陽下不適，不過李男在送醫途中突然無呼吸心跳，經醫院搶救仍宣告不治。

▲台中市一名李男今日租屋處起火，情急之下從3樓跳下逃生，不幸死亡。（圖／民眾提供，下同）

▲台中市一名李男今日租屋處起火，情急之下從3樓跳下逃生，不幸死亡。（圖／民眾提供，下同）

台中市消防局說，11時54分獲報後立即派遣第七大隊於轄區4單位前往，火勢在12時7分撲滅。經查為房間內雜物燃燒，燃燒面積約2平方公尺，起火原因由火調小組調查釐清。現場1名男子不明原因墜樓，送醫途中OHCA（沒有呼吸心跳）。

▲台中市一名李男今日租屋處起火，情急之下從3樓跳下逃生，不幸死亡。（圖／民眾提供，下同）

附近監視器拍下，李男面朝上重摔到地面上，一旁還有電風扇、玻璃窗一同落下，李男摔下後動彈不得、意識模糊，好心民眾發現後，立刻拿著雨傘上前協助遮陽，警消到場後，趕緊對他實施檢傷、初步包紮，並且火速送醫，仍救不回生命。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

各消防單位時常宣導，若遇到火警最好謹記「小火快逃、濃煙關門」，且要尋找相對安全位置等候救援，避免躲在在浴室等，以免塑膠門遭燒毀。另外，跳樓逃生可能會造成重傷或死亡，建議在窗邊等候救援。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼該房內起火燃燒約2平方公尺，火勢也在10分鐘內撲滅。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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