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少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

▲少子化還招生滿額，台中1校大手筆招待教職員出國玩。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲少子化還招生滿額，台中葳格私立中學仿保險業，大手筆招待招生達標的教職員出國玩。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在少子化的挑戰下，各私立學校為招生拚全力，台中就有學校獎勵老師達標，大手筆辦海外獎勵旅遊前往泰國，還招待教職員入住五星飯店，堪稱幸福企業；另外也有補習班業者為了慶祝即將到來的教師節，砸近70萬元，帶老師們出國玩北越。

台中市葳格國際學校表示，在少子化的挑戰下，葳格逆勢擴增班級，並且連年招生滿額，為激勵千名教職員，葳格今年不僅延續了每年暑期都會舉辦的國內員工旅遊，更首次祭出海外獎勵旅遊前往泰國，特別犒賞考績優異的教職員。只要教學表現創新優異，班級經營管理卓越，或指導學生參與各項競賽成果豐碩，無論年資，皆有機會獲選。

校方除了安排老師全程入住五星級飯店，也走訪芭達雅知名的東芭樂園和四方水上市場，搭乘白蘭花河號郵輪，沿著昭披耶河航行，以及穿泰服遊古廟等等體驗，讓老師們直呼「泰」幸福。

執行董事吳菀庭表示，因應未來持續擴大的校區版圖，葳格提供完善的員工福利制度吸引優秀人才，以及對同仁們表示肯定和感謝，海外獎勵旅遊就正是學校突破性的一步。

同樣大手筆帶老師出國玩的還有位在青海路上的補習班業者，帶了32位教職員出國。百大佳華文教機構執行長楊佳叡表示，補教老師的寒暑假是最忙碌，也鮮少機會可以排連假出國玩，所以機構每年都會安排小暑假，招待資深教職員出國，讓老師們好好放鬆，也順便慶祝教師節，也增進向心力。

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