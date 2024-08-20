中捷砍人案100萬達成和解！長髮哥：給洪嫌改過自新的機會

記者白珈陽／台中報導

中捷隨機砍人案今（20）日進行第二次調解，上次調解庭雙方要求金額落差大，相差兩倍，未能調解成功；今天歷經90分鐘，「長髮哥」許瑞顯與犯嫌洪男委任律師達成共識，以100萬元和解。許男說，考慮到洪沒有償還能力，加上他其實對洪沒有那麼厭惡，希望可以給洪改過自新的機會。

▲長髮哥與洪男達成100萬元和解。（圖／記者白珈陽攝）



洪男目前羈押中，今天下午由委任律師代為前往調解庭，許男也由委任律師陪同，準時抵達調解室，雙方調解時長約1個半小時，順利以100萬元和解。

許男庭後受訪表示，雖然談成的金額比上次預定的略低，考量洪沒有償還能力，須由父母代償，而他自己本身並沒有像社會大眾般厭惡洪，且他也沒有受到真的很嚴重的傷勢，因此他想給洪男一個機會。

許男律師說，今天一開始對方（洪男律師）即提高賠償金額，當下即知今天有望達成和解，經90分鐘研議，雙方達成共識，而100萬元是許心中的最低標準，但考量洪多年後仍會出獄，便決定不再增加仇恨，以100萬元和解。

許男上周與洪男父母進行第1次調解庭，許男要求金額約為120萬元，包括精神賠償、工作損失、律師費用等，不過洪男父母僅願賠償5、60萬元，未能達成共識，因此協定今天進行第2次調解。上週調解庭還有捷運人員到場請求賠償，但今天捷運人員未到，另名被害呂姓高中生家屬也未到。