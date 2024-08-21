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社會 社會焦點 保障人權

遭控閃婚弱女圖家產　男噴辣椒水再持剪刀猛刺姊夫！二審判決曝

▲▼殺,謀殺。（圖／CFP）

▲陳姓男子在家族祭祖時，先噴辣椒水後，持剪刀狂刺姊夫。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三芝區日前發生一起驚悚的家暴殺人未遂案件。陳姓男子遭家屬指控，與中度智能障礙的女子閃婚後，圖謀女方家產，並趁著女方家族聚會時，先以辣椒水噴灑在場眾人後，持剪刀猛刺姊夫多刀。一審將陳男依照傷害判處拘役40日、殺人未遂判刑6年，案件上訴二審，高等法院21日改將陳男判處拘役35日與有期徒刑5年2月。可上訴。

本案經媒體批露後，當時還爆出案發後陳男竟獲得5萬元輕鬆交保，以及警方疑似吃案，轄區淡水分局也隨後發布聲明，稱當日就將陳男隨案移送士林地檢署偵辦；另外員警在案發後也持續連繫被害人前來製作筆錄，並無吃案問題。

當時媒體報導宣稱，陳男於2022年底與中度智能障礙的王姓女子結婚，結婚後就主動要求搬進位在三芝的岳父岳母家同住，但遭岳父母拒絕。當時陳男就懷疑岳父母將家產交給妻子的大姊管理，因此揚言「我得不到大家也別想要」，經常恐嚇家族其他成員。

去年5月間，在案發前一週、也是女方家族祭祖撿骨前一週，陳男又出言向岳家索討財產，岳父母不堪騷擾，說出早就將家中不動產登記於大姊名下。此言一出引起陳男炸鍋，立刻以六字經辱罵岳父母，撂下狠話「我要跟你們開戰」「禮拜天你們死定了！」

案發當天為5月21日，當時大姊、大姊夫與堂妹等人，依約一早就到岳父母家中集合。近中午左右，陳男騎著機車帶著妻子，一陣風似地趕到。陳男一下車就拿出辣椒水朝在場的4人噴灑，大姊等人隨即摀著臉哀號。而後陳男抽出美容用剪刀，朝大姊夫一陣猛刺，大姊夫雖然極力閃躲，但胸頸部仍遭多次穿刺傷，肺臟還受有撕裂傷而血胸。眾人奮力奪下陳男刀刃，並報警逮捕陳男，大姊夫送醫急救後撿回一命，過程一陣混亂，但陳男的妻子全都冷眼旁觀。家屬提告，檢方依照傷害、家暴殺人未遂等罪，對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男否認具有殺人故意，辯稱噴了辣椒水後，被家人以安全帽還擊，所以他是出於正當防衛的意思，才會拿出剪刀狂刺姊夫。但法院認為，陳男手中的剪刀「因受力而呈刀尖捲曲、握柄變形」，再加上陳男均攻擊頸部、胸部等致命部位，可見具有殺人故意，因此一審法院依照傷害罪判處拘役40日、殺人未遂罪判刑6年。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定陳男有罪，改判處拘役35日與有期徒刑5年2月。可上訴。

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