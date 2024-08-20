減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

▲減重名醫劉乂鳴遭判刑4年10月定讞，將入獄執行 。（圖／翻攝劉醫師賣肉（劉乂鳴）臉書）

記者吳銘峯／台北報導

減重名醫劉乂鳴，憑著「間歇性斷食」以及自創的「逆轉療法」，從105公斤臃腫身材變成猛男，被稱為「醫界梁家輝」。但有患者指控他的「逆轉療法」無效，檢方因此依「詐欺取財罪」起訴，一審判刑5年，案經上訴，高等法院20日二審改判刑4年10月，全案定讞，劉乂鳴將入獄執行。

判決指出，57歲的劉乂鳴，自美國、阿根廷學成歸國後，成為外科名醫。而他之後因加入某直銷公司後成為獨立直銷商，而他明知「逆轉理論」並未經嚴謹科學程序進行驗證之情形下，持續宣稱他基於「逆轉理論」設計之「逆轉療程」得以逆轉各式疾病。

另外判決也指出，他明知道經營的直銷產品均非藥品或經查驗登記之健康食品，更不具藥品相類之醫療效能，但仍以高價將這些產品，包含「活力鈣鎂D片」、「核心礦物質錠」、「葡萄籽C100精華錠」、「活力AO綜合維生素營養錠」及「活力奧米加魚油膠囊」，以「半年24萬元、1年32萬元」高價販售給多名患者。

但有些患者認為劉乂鳴販售的僅為營養品而不具療效，因此提告，台北地檢署偵辦後，依照「詐欺取財罪」提起公訴。一審法院審理後，認定劉乂鳴犯下9罪，判刑5年，並宣告沒收犯罪不法所得共2,014,500元。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定劉乂鳴有罪，經過重新計算後，高院20日仍認定劉乂鳴犯下9罪，判刑4年10月，並宣告沒收犯罪不法所得2,002,500元，全案就此定讞。